De 1000 à 5000€ à gagner pour les clients Tesla, via le nouveau parrainage

Nous créons ce genre de programmes en toute bonne foi. Nous attendons en retour, une bonne foi de la part des participants. L'objectif de ce programme est de récompenser la fidélité dont les clients Tesla font preuve en partageant leur passion pour les produits Tesla avec leurs amis et leur famille. En résumé, il est inapproprié de faire la publicité, vendre, payer ou offrir des avantages pour l'utilisation de liens de parrainage, et nous n'honorerons pas les liens de parrainage associés à un comportement qui viole les présentes Conditions générales. Les clients qui ont enfreint une politique Tesla sont exclus de ce programme. Le programme Parrainez et gagnez Tesla ne restera pas ouvert indéfiniment. Si des avantages ne sont pas utilisés pendant la période du programme, nous nous réservons le droit d'annuler les avantages une fois le programme terminé. Nous n'avons pas l'intention de vérifier scrupuleusement chaque situation, mais nous promettons de nous montrer justes et impartiaux dans nos décisions. Si vous contestez notre décision, il sera de votre responsabilité de nous prouver que vous n'avez pas violé les politiques de Tesla ou les présentes Conditions générales.

Parmi les astuces pour faire connaitre les Model, Tesla utilise le parrainage, un moyen pour(via des essais ou des publications sur les réseaux sociaux) et de gratter une petite commission sur la vente éventuelle.Le constructeur avait même mis en place une, il était par exemple possible de s'offrir une borne de recharge, des barres de toit ou un an de connexion premium. Elon Musk permettait même d'augmenter la puissance de certains modèles (le fameux mode Boost de la Tesla Model 3 Grande Autonomie) contre des crédits.Désormais,et trébuchante :Cette limitation évite un peu les abus, certains inondant les forums et les réseaux sociaux., de quoi se faire plaisir chaque année pour les heureux chanceux.Pour un premier client, on peut donc(ce serait dommage de ne pas en profiter) et pour les parrains, on peut désormais dépenser librement la somme dans la boutique de Tesla,Attention tout de même,, mais aussi de sanctionner ceux qui abuseraient de programme, en payant de la publicité par exemple.