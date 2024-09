Le Tesla Robotaxi aperçu dans la rue : 2 places, jaune poussin et sans volant ?

Le Tesla Robotaxi aperçu dans la rue

En effet,, et il parait tout de même étrange qu'un prototype se balade en plein Los Angeles pour des tests, et non près de l'usine du constructeur. Cela étant, la ville ayant autorisé les véhicules autonomes depuis quelques temps, Elon Musk a peut-être obtenu les autorisations nécessaires pour circuler librement dans les vues une fois la nuit tombée. Autre source d'étonnement,, alors que Tesla aurait pu opter pour un mulet de Tesla par exemple ou des coloris plus discrets., surtout la partie arrière qui semble cacher une sorte de benne ou de rajout destiné aux tests -peut-être un coffre avec des enregistreurs par exemple.Sur le papier,et ses master-plans, et que vous avez déjà pu voir un millier des fois :Afin de faciliter les transports en ville, il avait imaginétrès aérodynamique. Ici, le véhicule semble avoir un capot raccourci et une bel empattement favorisant l'espace à bord. En revanche, on distingue une forme de volant à l'intérieur, même si la photo -prise de nuit- est assez mauvaise, forcément.On notera comme, ce qui pourrait avoir un intérêt en ville, pour le diamètre de braquage ou la stabilité de l'enfin dans les courbes rapides. L'avant est lui, bien caractéristique du designer Franz von Holzhausen.Rappelons au passage que$, même si pour certains, le projet semblait en partie abandonné.