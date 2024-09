Norvège : 96% des véhicules vendus dans ce pays sont 100% électriques

Photo : visitnorway.fr

Objectif 100% en 2025

Des bornes de recharge partout !

Avec ces chiffres impressionnants, la Norvège confirme sa position de leader dans l’adoption de technologies vertes. Le pays se distingue par une ambition claire :, bien en avance sur d’autres pays européens qui visent 2035.Ce succès est le fruit d’un travail de longue haleine du gouvernement norvégien, avec une politique d’incitations attractives. Les subventions, exonérations fiscales et l’accès aux voies réservées rendent l’achat de véhicules électriques bien plus attrayant que celui de voitures à essence ou diesel.. À la fin du mois d’août 2024, la Norvège comptait 751 450 voitures électriques contre 755 244 véhicules à essence, et les ventes de véhicules électriques continuent de croître à un rythme de 10 000 unités par mois.Attention à ces chiffres néanmoins : il reste encore un défi avec. Ces véhicules ont atteint leur pic de popularité en 2017, mais ils commencent également à perdre du terrain face aux voitures électriques. Ce phénomène s’observe aussi chez les hybrides, avec environ 208 000 véhicules hybrides rechargeables et 156 000 hybrides non rechargeables en circulation. Quoi qu’il en soit, c’est bien la propulsion électrique qui domine le marché norvégien.Il ne faut pas oublier que l’infrastructure de recharge joue un rôle crucial dans cette adoption massive. Avec plus de 20 000 points de recharge publics , les conducteurs peuvent parcourir le pays sans craindre d’être à court de batterie (ce qui reste la principale inquiétude des clients en phase d’achat en France). La Norvège a également développé un modèle de mobilité durable unique en son genre,(mise à jour : ces mesures ont été limitées, selon le commentaire d'un gentil lecteur que je remercie) . Alors que certains pays peinent à atteindre des parts de marché élevées pour les voitures électriques, la Norvège montre qu’avec des politiques incitatives fortes et un engagement envers les infrastructures, une transition rapide vers une mobilité zéro émission est possible, et peut même se réaliser plus tôt que prévu.Précisons quand même que la Norvège est un pays particulier,, et surtout un salaire moyen qui facilite cette transition, forcément. Mais ces chiffres restent impressionnants.