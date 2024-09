Stellantis veut se séparer de Carlos Tavares, le « psychopathe de la performance »

Un remplaçant en vue pour Carlos Tavares ?

Stellantis, né de la fusion entre PSA et FCA, se prépare à une période charnière avec la fin du mandat de Carlos Tavares, prévue pour début 2026. Aucun changement immédiat n’est attendu, mais le conseil d’administration, présidé par John Elkann, a d’ores et déjà amorcé la recherche d’un successeur. Une réunion du conseil est prévue début octobre à Auburn Hills, aux États-Unis, pour discuter des perspectives à venir. Pour un groupe de cette taille, anticiper la succession est un exercice habituel,, en partie due aux résultats commerciaux récents.Après une année 2023 particulièrement prospère, Stellantis traverse une période plus compliquée. Les ventes en Amérique du Nord, un marché clé pour le groupe, ont chuté de 18% au premier semestre 2024.. Carlos Tavares lui-même avait reconnu que le groupe traversait une. Difficile de savoir si ses promesses de redressement pour le second semestre suffiront à calmer les esprits au sein du conseil. John Elkann, de plus en plus frustré par les contre-performances américaines, pourrait bien vouloir accélérer le processus de succession.Carlos Tavares a pourtant su s’imposer depuis son arrivée chez Stellantis . Architecte de la fusion entre PSA et FCA, il a redressé la barre grâce à des méthodes radicales. Son approche, axée sur la rationalisation et la performance, a permis de placer Stellantis parmi les leaders du secteur.. En 2018, il se définissait lui-même comme un, un qualificatif qui en dit long sur la pression qu’il impose à ses équipes pour atteindre les objectifs. S’il a su faire ses preuves par le passé, la situation actuelle, plus tendue, pourrait fragiliser sa position.La question du maintien de Carlos Tavares à la tête de Stellantis se pose donc avec insistance., d’autant plus que les résultats du second semestre seront scrutés à la loupe. Si ces derniers se redressent, il pourrait bien obtenir un sursis. Dans le cas contraire, l’échéance pourrait se rapprocher plus vite que prévu. La prochaine étape de cette saga industrielle se jouera lors de la réunion du conseil d’administration d’octobre, qui pourrait sceller l’avenir de l’homme fort de Stellantis. On vous tiendra au courant !