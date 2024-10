L'énorme erreur de Peugeot sur la 408 électrique

Une autonomie insuffisante ?

La nouvelle Peugeot e-408, produite en France, propose un moteur de 210 chevaux et un couple de 345 Nm, permettant à ce modèle de soutenir la comparaison face à certains de ses rivaux directs.Grâce à son empattement allongé, la e-408 accueille une batterie NMC de plus grande capacité, offrant 58,2 kWh en énergie utile.. C'estpour un véhicule familial, conçu. Dans un marché où l’autonomie devient un critère central, ce chiffre semble faible comparé à la Tesla Model 3 Propulsion, qui revendique 513 km. Il aurait été plus judicieux de reprendre la batterie du e3008 (73 kWh), mais la plateforme n'est pas la même (eMP2 v3 au lieu de STA_MEDIUM pour le E-3008 ). Peugeot a beau se montrer confiant face à la concurrence, cet écart pourrait jouer très fortement en défaveur de la e-408.Surtout qu'avec une capacité de recharge limitée à 120 kW, la e-408 met 30 minutes pour passer de 20 à 80% de charge,. En courant alternatif, elle accepte jusqu’à 11 kW.Le prix annoncé pour la e-408 est de 43 900 €, ce qui la place dans la tranche des véhicules éligibles au bonus écologique.. Peugeot mise sur des fonctionnalités avancées, comme le planificateur d’itinéraires intégré, une garantie pouvant être poussée jusqu'à huit ans ou 160 000 km, pour faire pencher la balance. À voir si cela suffira à vous faire craquer.Extérieurement, la Peugeot e-408 conserve son profil distinctif de, avec des jantes imposantes de 19 pouces et des feux à technologie Matrix LED. À l’intérieur, l’espace arrière et le volume de coffre de 471 litres restent identiques aux versions hybrides,(malgré l'autonomie un peu faible qu'on vous évoque plus haut). Le célèbre i-Cockpit de Peugeot intègre désormais l’intelligence artificielle ChatGPT, histoire de renforcer l’aspect connecté et moderne du véhicule.On vous l'a dit, la Peugeot e-408 est proposée à partir de 43 900 € pour la finition Allure, tandis que la version GT est disponible à 45 900 €.. En attendant, la berline électrique sera mise en avant sur le stand Peugeot lors du Mondial de l’Automobile de Paris, du 14 au 20 octobre 2024. À cette occasion, Peugeot proposera des offres spéciales incluant des remises pouvant aller jusqu’à 5 000 €.