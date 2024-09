Surveillance contre les vols et la dégradation : Rivian reprend le mode Sentinelle de Tesla

Nous avons créé le système de sécurité Gear Guard pour vous offrir une plus grande tranquillité d’esprit lors de vos aventures, loin de chez vous ou simplement dans votre allée. Le système comprend des caméras haute résolution intégrées autour de votre véhicule, des câbles physiques qui sécurisent votre équipement et une animation attentive (mais conviviale) sur l’écran central. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais voir ce qui se passe dans et autour de votre véhicule depuis presque n’importe où, directement depuis la paume de votre main grâce à l’application mobile Rivian.



Live Cam est pratique en cas de notification d’alarme (vous pouvez consulter les flux de la caméra lorsque l’alarme est déclenchée), mais elle est également utile lorsque votre véhicule est garé au début d’un sentier ou dans une gare très fréquentée.