Peugeot e-3008 Long Range: 700 km d’autonomie à un prix accessible

Un SUV à l’autonomie record

Des technologies françaises

Plusieurs versions disponibles

Le nouveau Peugeot e-3008 Long Range arrive donc sur le marché des SUV électriques avec une autonomie de 700 km, obtenue grâce à une batterie de 96,9 kWh.. Cette stratégie de prix permet à Peugeot de positionner le véhicule comme une alternative compétitive sur ce segment.Comparé à ses principaux concurrents, le Peugeot e-3008 Long Range se distingue par son rapport prix/autonomie. Le Renault Scénic électrique, par exemple, avec 625 km d’autonomie, est proposé à un prix similaire de 46 990 €, mais sans l’avantage de l’autonomie supplémentaire. D’autres modèles, comme le Kia EV9 avec une autonomie de 563 km, sont proposés à des prix bien plus élevés, dépassant parfois les 70 000 €. Le Ford Explorer, un autre concurrent, propose une autonomie de 602 km à partir de 45 900 €, soit légèrement inférieur en termes de prix mais avec une autonomie nettement moindre., notamment grâce à son bonus écologique.. Ce site, né d’une collaboration entre Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz, produit les batteries du véhicule. Avec une capacité de recharge rapide en courant continu de 160 kW, il est possible de recharger la batterie de 10% à 80% en environ 30 minutes. Ce temps de charge, allié à un moteur de 230 chevaux, pourrait rendre ce SUV pratique pour les longs trajets, tout en restant relativement accessible en termes de coût.Peugeot décline le e-3008 Long Range en plusieurs versions, allant de la finition Allure à la finition GT, plus haut de gamme, qui n’est bien sûr pas éligible au bonus écologique.. Ces deux véhicules offrent une alternative viable aux SUV thermiques, avec comme toujours un coût d’entretien plus faible et une meilleure économie de carburant.Le Peugeot e-3008 pourrait donc bien avoir un effet intéressant sur le marché des SUV électriques en offrant une autonomie compétitive à un prix abordable (une fois encore : sur ce segment)., à revoir leur stratégie pour rester compétitifs.