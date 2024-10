Microlino Spiaggina dévoilée au Mondial de l’Auto : une électrique rétro et estivale

Un hommage aux voitures de plage des années 60

Un cabriolet électrique pour les destinations estivales

Technologie moderne

Nous avons assisté à la présentation officielle de la Microlino Spiaggina., combine le charme rétro avec une motorisation 100% électrique. Micro a dévoilé ce modèle en première mondiale, le positionnant comme une solution idéale pour ceux qui souhaitent allier design et mobilité durable dans un cadre urbain ou estival.La Microlino Spiaggina se distingue par son toit rigide amovible, transformant le véhicule en cabriolet, et ses flancs ouverts, pensés pour les climats chauds.. Mais si vous en voulez une pour faire vos courses au Lidl de Saint-Étienne, personne ne vous en voudra.Grâce à une recharge simple via une prise domestique, la, sans nécessiter d’infrastructures de recharge particulières.Disponible à partir de 2025, la Microlino Spiaggina sera commercialisée en deux versions de couleurs : Portofino Blue et Sardinia Sage.. Le véhicule, doté d’une batterie de 10,5 kWh, promet une autonomie de 177 km et une vitesse maximale de 90 km/h, rendant ce modèle exploitable pour des trajets courts.Construit à partir d’une structure en acier et aluminium, la Microlino Spiaggina est à la fois légère et robuste.. Comptez quand même 25 000 euros, avec une disponibilité attendue pour le printemps 2025.