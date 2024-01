Quelles nouveautés Apple prépare pour le printemps 2024?

Quelles nouveautés attendre pour le printemps ?

Un iPad Air 6 M2

Des iPad Pro M3 OLED

Image @ Apple Hub

Et aussi des MacBook Air M3

En effet, faisant fi de dix ans de tradition,D’après Mark Gurman, il faut s’attendre à de nouveaux modèles d'iPad Air et d'iPad Pro au printemps, et même un MacBook Air. A priori, les nouveaux appareils pourraient être commercialisés, pour ensuite permettre à la firme de se concentrer sur la WWDC en juin.. Il devrait bénéficier d’une, du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3. Côté design, il n’y aurait de grandes nouveautés hormis. Pour rappel, l’iPad Air 5 actuel (M1) a été lancé en mars 2022.D’ailleurs,Les rendus montrent une apparence globale très similaire à l'iPad Air de quatrième et de cinquième génération, ils sont toutefois plus grand en raison de l’augmentation de la taille de l’écran. La différence la plus importante est. Outre la, ils devraient être, ce qui leur conféreraient une luminosité accrue, un rapport de contraste plus élevé, une plus grande précision des couleurs et enfin une baisse de la consommation par rapport aux modèles LCD.Le taux de rafraichissement qui est actuellement compris entre 24 et 120 Hz, pourrait, ce qui permettrait d’améliorer la durée de vie de la batterie (). Apple utilise déjà des écrans OLED pour ses derniers iPhone et Apple Watch. A ces qualités s’ajoute cependant un bémol, les prochains iPad Pro devraient être plus chers pour compenser le coût de l’OLED.Parmi les autres rumeurs,. Comme pour l'iPad Air, on devrait aussi trouver des modifications au niveau du bloc photo.Enfin, d’après le journaliste,. Les modèles ne devraient pas bénéficier de changement majeur, mais prendraient probablement en charge le Wi-Fi 6E .