Conduite autonome : Cupra vanne Tesla

Notre pire cauchemar

Tesla et la conduite autonome en ligne de mire

Cupra met en avant le plaisir de conduire

Deux visions opposées de la conduite

Le thème de la peur face à la perte de contrôle

peur

Ce clin d’œil humoristique souligne malgré tout les inquiétudes de Cupra face à un futur où l’automatisation éliminerait toute intervention humaine, une perspective que certains considèrent comme une perte de contrôle. Tesla poursuit sa vision ambitieuse de la mobilité urbaine avec le Cybercab , son taxi autonome sans volant ni pédales, conçu pour une conduite entièrement automatisée. Ce modèle, prévu pour 2026, doit offrir, du moins sur le papier, une solution de transport urbain accessible.(qui prennent cependant beaucoup de retard), mais cela ne semble pas vraiment être au goût de la filiale de Seat.À l’opposé de cette vision, Cupra prône une approche centrée sur le conducteur, notamment avec son modèle Tavascan Ce type de modèle, par la communication qui l’entoure, cherche à incarner la philosophie de Cupra : combiner performance électrique et plaisir de conduire. La marque espagnole souhaite clairement concilier transition énergétique et plaisir au volant, insistant sur l’importance du contrôle humain dans l’ère de l’électromobilité. D’où cette petite vanne publiée sur Instagram.Ces deux visions opposées de la conduite montrent des approches globales très différentes de l’avenir de la mobilité. Tesla défend une autonomie totale, avec des véhicules sans volant ni pédales, laissant la technologie assumer l’intégralité des tâches de conduite.Ces positions illustrent bien les débats actuels dans le secteur automobile : l’avenir de la conduite doit-il être centré sur l’autonomie technologique ou préserver l’implication humaine ?Cette publication de Cupra pendant Halloween joue également sur le thème de laface à la perte de contrôle.Cet échange entre les deux marques (même si Tesla n’est pas directement nommée) symbolise un débat plus large sur le rôle de la technologie dans la mobilité de demain. Vous seriez plutôt dans quel camp, vous ? Celui de la méfiance vis-à-vis de la conduite autonome, ou de ceux qui préfèrent faire confiance à leur véhicule et embrasser le futur ?