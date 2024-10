Vous voulez essayer une Tesla ? C’est possible en libre-service dans plusieurs villes !

Réservation simplifiée et flexible

L’essai d’une Tesla se réserve désormais en quelques clics via l’application ou le site Tesla. Avec le service d’, vous choisissez la date, l’heure et le lieu parmi une sélection de sites en France. Une fois la réservation validée, un e-mail vous rappelle les informations pratiques.Le jour J, l’application Tesla accompagne les utilisateurs pour localiser, déverrouiller et démarrer le véhicule. Un tutoriel intégré, visible sur l’écran central, explique les réglages et fonctionnalités essentielles. En cas de question, une assistance téléphonique est accessible directement depuis l’application pour garantir une expérience fluide. Tesla impose cependant quelques règles : seuls les conducteurs possédant un permis valide depuis trois ans minimum peuvent participer, et bien qu’un passager soit autorisé, un seul conducteur est permis par session d’essai.Ce service est actuellement proposé dans dix emplacements en France, incluant des sites équipés de Superchargeurs à Amiens, Bayonne, Besançon, Brest, Chartres, Cherbourg, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Périgueux et Roissy-en-France.Pour ceux préférant un essai classique, les centres Tesla restent également accessibles avec un conseiller.Avec ce service en libre-service, Tesla repense l’expérience de l’essai automobile, misant sur l’autonomie des futurs acheteurs et simplifiant leur découverte de la mobilité électrique. Pour voir si le service est disponible près de chez vous, il vous suffit de cliquer sur ce lien Et j’en profite pour vous poser une question : avez-vous déjà eu l’occasion d’essayer une Tesla , ou même un autre véhicule électrique ? Quelle a été votre première impression ? Pensez-vous qu’essayer une Tesla, c’est forcément l’adopter ?. C’est un témoignage assez rare !