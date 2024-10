Cybercab : Tesla a perdu 67 milliards de dollars de capitalisation

Pas content

Une chute de 8,7%

La réponse des investisseurs : bof

Un accueil particulièrement mitigé

Pas contents non plus

Des investisseurs inquiets

La concurrence en profite

C’est le 10 octobre dernier que Tesla a organisé son événementà Los Angeles, pour présenter ses dernières innovations dans le domaine de la conduite autonome.. Sauf que, l’absence d’informations précises sur son lancement et la multiplication des questions et freins réglementaires ont complètement refroidi l’enthousiasme des investisseurs.Même si certains observateurs arrivent encore à saluer la vision futuriste de Tesla, beaucoup ont exprimé leur déception profonde face au manque de contenu concret. Des analystes de Wells Fargo et Bernstein ont par exemple. Ces critiques sont d’autant plus vives que la conférence, initialement prévue pour août, avait été repoussée un paquet de fois, suscitant de très grandes attentes, absolument pas satisfaites lors du reveal.En plus des aspects technologiques, le choix de Tesla de renoncer à un projet de véhicule électrique abordable (moins de 25 000 euros) en faveur du Cybercab a été perçu comme particulièrement risqué. Pour Elon Musk, ce grand communiste (ou pas),, mais cet abandon d’une option lucrative à court terme a laissé beaucoup d’investisseurs sceptiques. Le manque de visibilité sur les premiers résultats financiers de ce projet, attendus au plus tôt pour 2027, ajoute encore un peu à l’incertitude.Alors que Tesla navigue en eaux troubles avec son projet de robotaxi, des concurrents comme Uber et Lyft voient leurs actions progresser.. Les analystes estiment que l’absence de lancement imminent pour le Cybercab profite à ces acteurs du secteur du transport, qui consolident un peu plus leur position. Tesla, va devoir redresser la barre et trouver comment convaincre rapidement, pour éviter que ses concurrents ne creusent l’écart.Que pensez-vous de cette situation et de ces annonces de votre côté ?