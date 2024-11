Etes-vous victime de ce bug linguistique de Waze ?

Navigation Waze et trafic Waze Inc. Télécharger

un bug linguistique

impossible de se connecter à son compte via l’application

Image X

Ne vous étonnez donc pas si la langue par défaut de votre application passe, mais aussi au turc, au chinois, au thaïlandais ou au russe... Apparemment, les automobilistes français -qui pourtant n'ont pas quitté le pays- ne semblent pas être les seuls concernés.Apparemment, la langue change toute seule, et il est, même en relançant son smartphone. Mais le site de Waze ne semble pas concerné par la situation.. Les personnes qui utilisent les miles ont vu leur application passer aux kilomètres, et inversement, rendant les indications de trajet difficiles à interpréter pour eux.Sur le site, qui enregistre toutes les pannes des services et plateformes en ligne, on retrouve de nPour le moment, Waze n'a publié aucun commentaire sur la situation. On ne sait donc pas encore à quoi cela est dû et combien de temps le problème va durer. Mais certains utilisateurs paniquent un peu, car ils craignent d'être sanctionnés pour l’utilisation accidentelle de voies réservées.D'un point de géographique,sont concernés, mais également d'autres internautes, résidant par exemple au Royaume-Uni ou en Espagne.