iOS 18 : avez-vous ce bug de l'app Photos sur votre iPhone ?

En quoi consiste le bug

Impossible de charger la photo - Erreur lors du chargement de cette photo

Quelles causes ? Quelles solutions ?

En pratique,. Il affiche le message, semble affecter un nombre limité mais significatif d’utilisateurs.Certaines photos spécifiques sont systématiquement affectées, parfois toutes celles d’un même jour, ce qui pourrait indiquer un problème lors de leur capture ou de leur synchronisation avec iCloud.Il a été majoritairement(dans notre cas un iPhone 12 Pro Max). Apparamment le souci est apparu sporadiquement avant iOS 18, mais sa fréquence semble avoir augmenté avec les mises à jour récentes, y compris iOS 18.2 en bêta. Notons que la mise à jour à iOS 18.1 a révolu le problème pour nous.Selon certains utilisateurs, le problème pourrait être lié aux, la duplication d’une image sous forme de photo fixe semble contourner le bug (mais pas toujours). D'autres ont constatés un problème au niveau d'avec des conflits dans la synchronisation ou le stockage sur iCloud qui pourraient être impliqués. Enfin seulspourraient être plus sujets au bug.Au niveau des: dupliquer les photos concernées, exporter et réimporter la photo sur un autre appareil (effectuer les modifications et réimporter-la sur l’iPhone), désactiver iCloud Photos temporairement (pour travailler en local), tester sur une autre version d’iOS...Pour le moment,. Mais aucune date précise n’a été communiquée. On a bon espoir que les versions futures d’iOS devraient inclure une solution, en particulier avec les correctifs d’iOS 18.2.