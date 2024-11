Bientôt 700 McDonald’s français équipés de bornes de recharge

Un réseau de recharge en pleine expansion

Un maillage national pour un accès facilité

Un tarif compétitif

Une réponse à la croissance de la mobilité électrique

Fin 2019, McDonald’s France s’est engagé dans le déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques en partenariat avec Izivia, filiale d’EDF. Aujourd’hui, plus de 220 stations Izivia Fast sont en service sur les parkings de McDonald’s en France. Le projet vise l’installation de 700 stations de recharge d’ici fin 2025, avec au total plus de 2 000 points de charge rapide., soit la durée moyenne d’une pause dans les restaurants.Le réseau de bornes Izivia Fast prévoit un maillage dense et régulier à l’échelle nationale. Environ un restaurant sur deux pourrait être équipé d’une station de recharge d’ici 2025. Compte tenu du nombre de McDonald’s en France, l’importance de ce réseau devient vite évidente.. Ce déploiement se fait en parallèle du plan d’EDF, à travers Izivia, visant à financer jusqu’à 8 000 bornes de charge haute puissance en France d’ici 2030. Ce projet s’inscrit dans les efforts nationaux pour améliorer l’accessibilité de la recharge rapide.Les bornes Izivia Fast sont conçues pour offrir des performances élevées tout en restant accessibles. Capables de délivrer jusqu’à 200 kW, elles permettent la recharge simultanée de deux véhicules, avec une répartition automatique de la puissance.. Les stations acceptent déjà plusieurs moyens de paiement : carte bancaire, application Izivia, Pass Izivia, badges d’autres opérateurs ou QR code, pour simplifier l’accès aux utilisateurs, même les plus néophytes.Ce partenariat entre Izivia et McDonald’s s’inscrit dans un contexte de croissance continue de la mobilité électrique en France. En 2024, le parc français de bornes de recharge pour véhicules électriques est proche du million de points de charge, dont 10 % offrent une recharge rapide supérieure à 100 kW. Le réseau Izivia Fast espère renforcer ce segment, indispensable pour faciliter la transition énergétique et répondre à la demande croissante., rendant indispensable l’expansion d’infrastructures de recharge rapide.