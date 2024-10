Renault 4L électrique : premières photos avant le Mondial de l'Auto !

Un design fidèle à l’héritage de la 4L

Technologies attendues

R4 R Pass

Un modèle à découvrir au Mondial de l’Auto 2024

Renault mise encore sur la nostalgie en réinterprétant un modèle phare de son passé. La future Renault 4 E-Tech,. Son design conserve des éléments clés de l’original, comme la calandre horizontale et les feux arrière en forme de gélule, tout en intégrant des technologies modernes telles que des feux LED circulaires et une calandre lumineuse. Les dimensions du véhicule, avec ses 4,14 mètres de long, en font un petit SUV urbain, un changement notable par rapport à son ancêtre citadine.Bien que Renault n’ait pas encore dévoilé de détails techniques précis, on s’attend à ce que cette nouvelle version électrique partage des caractéristiques avec la Renault 5 E-Tech , notamment une, la R4 E-Tech repose sur la plateforme AmpR Small, qui favorise un agencement intérieur spacieux tout en maintenant une certaine agilité sur la route. Le toit ouvrant en toile, un clin d’œil à certains modèles de la 4L, revient dans une version modernisée pour ajouter un petit charme rétro.Le constructeur a déjà lancé un coupe-file exclusif pour les passionnés, le, permettant une précommande avant l’ouverture des ventes au grand public.La nouvelle Renault 4 E-Tech sera officiellement dévoilée au Mondial de l’Auto, qui se tiendra à Paris du 14 au 20 octobre 2024., la R4 électrique veut devenir LE modèle incontournable pour les amateurs d’automobiles alliant design rétro et innovation technologique. Il faudra attendre sa présentation, et surtout notre test, pour voir si Renault a réussi son coup.Pour rappel, le Mondial de l’Auto 2024 se tiendra à Paris,. Les billets sont disponibles à partir de 16 euros pour les adultes et 8 euros pour les enfants. On vous conseille de réserver en ligne pour éviter les files d’attente.