Hyundai veut de vrais boutons et moins de tactile dans ses voitures : génial ou rétrograde ?

Des écrans partout !

Des écrans tactiles qui peinent à convaincre

Des boutons souvent mal placés pour faire de la place aux écrans

Une étude sur les habitudes des utilisateurs

La sécurité des conducteurs est un facteur central dans ce retour aux boutons physiques

C'est ça que demande le peuple !

Et vous ?

Depuis que Tesla a popularisé les écrans tactiles dans ses modèles, l’industrie automobile a suivi le mouvement, Hyundai inclus, réduisant progressivement les boutons physiques au profit d’interfaces tactiles. Cependant, Hyundai est en train de revoir cette stratégie après des retours clients plutôt mitigés. Ce sont surtout les consommateurs américains qui ont exprimé leurs frustrations face aux commandes tactiles, où. Cette configuration augmente le temps d’interaction avec l’écran et le risque de distraction, tandis que les boutons permettent une manipulation plus rapide et intuitive.Pour évaluer ces retours, Hyundai a mené des études auprès de ses clients. Ha Hak-soo, vice-président de Hyundai Design North America, explique que. Utiliser un écran pour des actions simples peut en effet devenir une source de stress, surtout en cas d’urgence où la rapidité est cruciale. Les derniers modèles de la marque, comme la Ioniq 5 et le Tucson, réintègrent ainsi davantage de boutons et de manettes, afin d’offrir un meilleur équilibre entre l’interface tactile et la simplicité des commandes physiques.Les écrans tactiles imposent une attention visuelle plus importante, rendant certaines actions plus lentes et moins naturelles. Sang Yup Lee, responsable du design mondial de Hyundai, explique également que. En effet, les commandes physiques s’utilisent souvent sans détourner le regard, grâce à la mémoire musculaire. Aston Martin , entre autres, a aussi adopté cette approche en privilégiant des commandes directement accessibles et plus ergonomiques. Même si cette marque est très particulière sur le marché, leur analyse est la même. Hyundai pourrait encore développer cette approche à l’avenir, afin de mieux concilier sécurité et technologie.Quel est votre avis sur la question ? Et sur votre véhicule actuel, trouvez-vous que les commandes tactiles et les boutons physiques sont bien pensés et bien intégrés ? Pour vous donner mon avis personnel,, ayant vraiment l’impression que chaque moment passé sur l’écran tactile de ma Zoé, lorsque je roule, me fait dévier un peu de la route. Je mords systématiquement la ligne lorsque je regarde l’écran tactile de ma voiture, et c’est vraiment dangereux. Cela l’est d’autant plus lorsque je dois jongler entre l’interface de la voiture et CarPlay, puisque chacune des deux interfaces intègre des fonctionnalités différentes. Bien qu’amoureux d’Apple et des nouvelles technologies, je rêve parfois d’une voiture sans aucun écran tactile. Et vous alors ?