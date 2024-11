Hyundai Ioniq 9 : un nouveau SUV électrique familial de référence ?

Un SUV électrique imposant

Performances et autonomie

performance

Une connectivité et des fonctionnalités personnalisables

lounge

Un positionnement stratégique

Dévoilé au Salon de Los Angeles 2024, le Hyundai Ioniq 9 a des dimensions généreuses : 5,10 mètres de long et un empattement de 3,13 mètres. Basé sur la plateforme E-GMP, il offre des lignes aérodynamiques et un éclairagecaractéristique des modèles Ioniq.Le véhicule adoptera également des matériaux durables, comme des tissus recyclés et des peintures bio-sourcées.Le Ioniq 9 repose sur la plate-forme modulaire E-GMP du groupe Hyundai, tout comme le Kia EV9 . Ce SUV électrique intègre une imposante batterie lithium-ion NMC de 110,3 kWh fonctionnant sous 800 V.La version propulsion est équipée d’un moteur arrière de 218 ch et 350 Nm, permettant une autonomie estimée à 620 km en cycle WLTP. Hyundai prévoit également une déclinaison à transmission intégrale, avec un moteur supplémentaire de 95 ch et 255 Nm à l’avant, ainsi qu’une versionoù les deux moteurs offrent une puissance identique.Côté remorquage, le Ioniq 9 propose un mode dédié qui ajuste automatiquement la répartition du couple à 50/50 sur les modèles 4 x 4, en fonction du poids tracté.L’habitacledu Ioniq 9 intègre une dalle numérique incurvée de 12 pouces pour la conduite et l’info-divertissement, des commandes physiques et des ports USB-C alimentés par la batterie principale.Le SUV proposera une connectivité avancée, en particulier avec la norme NACS pour accéder aux bornes Tesla Supercharger.Produit dans l’usine Hyundai en Géorgie, le Ioniq 9 est destiné aux marchés nord-américain, coréen et européen dès 2025.Hyundai prévoit d’étendre sa gamme électrique avec 23 modèles d’ici 2030, ce qui laisse entrevoir l’ajout de nouveaux véhicules comme les Ioniq 7 ou 8.