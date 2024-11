Les Tesla autorisées à vous rejoindre sur un parking : on a testé !

nouvelle

Une version trop limitée en Europe

Venir vers moi

Bientôt un changement de législation ?

Baptisé ASS (Actually Smart Summon, n'ayez pas l'esprit mal placé), il ne s'agit en fait pas d'une fonction réellement inédite, carEn réalité, aux USA du moins, le système serait bien plus performant, permettant de traverser littéralement les parking d'un bout à l'autre.Pour être parfaitement complet,qui peine à réellement se déployer en Europe, faute de législation adaptée. Même si Tesla espère la lancer sur le Vieux Continent en début d'année, rien n'est moins sûr, car l'UE traîne des pieds et débloque les autorisations au compte-goutte.Effectivement,via un simple appui depuis l'application mobile. Tesla vous demande de maintenir le bouton tant que la voiture ne s'est pas déplacée jusqu'à vous.s-i-x-m-è-t-r-e-s ! Soit à peine plus que la longueur de la voiture, c'est à dire... pas grand chose. Jusqu'à présent, on pouvait faire avancer/reculer la voiture sur une place ou dans un garage (à condition d'avoir internet et un point GPS), on ne gagne donc presque rien avec cette nouvelle version censé être plus polyvalente.De facto,. Il suffit que le véhicule amorce un léger virage pour s'éloigner au delà de la limite... et finir par s'arrêter au milieu du trajet prévu., il s'agit d'un problème purement réglementaire. Il nous a été soufflé que cette fameuse limite pourrait être portée à une vingtaine de mètres, ce qui serait déjà plus acceptable, même si la promesse de base -Au delà d'amuser la galerie,où les véhicules sont parfois difficiles à retrouver. Bref, si le système est aussi fiable que Tesla le prétend, rien ne devrait brider autant la fonctionnalité dans nos contrées...