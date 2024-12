La Tesla Model Q à moins de 30 000 euros arriverait en 2025

Visuel : electrek.co

Un prix accessible

Redwood

Visuel : Grok IA

Une technologie adaptée au marché

Production et ambitions globales

Un tournant stratégique

Avec un prix de départ prévu à 25 000 dollars dans certaines régions, la Model Q serait pensée pour concurrencer des modèles populaires comme le BYD Dolphin et la Volkswagen ID.3. Ce modèle, surnomméen interne, sera environ 15 % plus petit et 30 % plus léger que la Model 3,En toute logique, Tesla optera pour des batteries au phosphate de fer-lithium disponibles en configurations de 53 kWh et 75 kWh, offrant une autonomie maximale de 500 km.Le design minimaliste de la Model Q proposerait des fonctionnalités de conduite autonome (). Tesla souhaite vraiment s’adresser à un public plus large, en particulier en Chine, où la concurrence est féroce. Dans ce pays, le prix pourrait commencer à 140 000 CNY (moins de 20 000 euros),, alors que Tesla détient déjà un avantage technologique significatif.La fabrication de la Model Q débutera, en toute logique, au Gigafactory de Tesla au Texas , avec des perspectives d’expansion en Chine et ailleurs., avec une prévision d’augmentation de ses ventes mondiales espéré de 20 à 30 % pour 2025. L’idée derrière ce lancement est de répondre à une volonté de répondre à une demande croissante pour des voitures plus abordables, tout en maintenant des standards élevés en matière de technologie et de performance.Cette Model Q, si elle se confirme, représenterait un tournant dans la stratégie de Tesla.Si les objectifs de prix et de production sont atteints, ce véhicule pourrait redéfinir les attentes en matière de véhicules électriques abordables et intensifier la concurrence dans un secteur très bousculé.