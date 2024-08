Kevan Parekh

Chaises musicales dans les finances d'Apple

Luca Maestri

Luca Maestri a été un véritable instrument de l'amélioration des performances financières d'Apple

One more thing !

Cela a été le plus grand privilège de ma vie professionnelle de servir l'entreprise la plus innovante et la plus admirée du monde, et de travailler côte à côte avec un leader aussi inspirant que Tim Cook. J'attends avec impatience la prochaine étape de mon temps chez Apple, et j'ai une énorme confiance en Kevan alors qu'il se prépare à prendre les rênes en tant que directeur financier. Il est vraiment exceptionnel, a un profond amour pour Apple et sa mission, et il incarne le leadership, le jugement et les valeurs qui sont si importants pour ce rôle.

Pour ce mouvement assez exceptionnel, Apple vient de publier un communiqué sur son site web afin de. On y apprend que Luca Maestri ne quittera pas Apple et dirigera les équipes de services d'entreprise (y compris les systèmes et la technologie de l'information, la sécurité de l'information, l'immobilier et le développement).Cela s'annonce assez vaste et complexe mais tout de même assez loin de ses fonctions actuelles. A ce stade,s'il s'agit d'un choix de sa part (trop de pression ? raisons personnelles ?) ou d'une évolution de carrière...La retraite anticipée semble exclue, il n'a que 60 ans et son nom avait même été murmuré dans les possibles candidats à la succession de Tim Cook. Ce dernier a déclaré que-ce qui peut être considéré commeQuoiqu'il en soit, Luca Maestri sera remplacé par, qui est loin d'être un novice en la matière. Il occupe en effet le poste de. Travaillant depuis onze ans également au sein de la Pomme, il s'est occupé de nombreux domaines, comme, l'analyse financière, les financements internationaux, la vente au détail et le marketing. Précédemment il a oeuvré chez Reuters et General Motors.i : assurer la présentation -avec Tim Cook- de ses derniers résultats de l’entreprise en novembre prochain. Les deux hommes dévoileront en effet les chiffres pour le compte du quatrième et dernier trimestre fiscal de l’année 2024, qui engloberont les premières ventes d' iPhone 16 ! Suite à cela il passera la main et ce sera au tour de Kevan Parekh de débuter à la tête des finances de Cupertino pour bien commencer l’année 2025.