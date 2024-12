DS N°8 électrique : attention Stellantis, le luxe n'est pas qu'une affaire de paillettes

DS N°8 : un vrai style !

, résolument luxueuse et souhaitant remettre au goût du jour le premium à la française, même si le luxe n'est pas qu'une affaire de paillettes.Le style reste néanmoins particulier,, mais aussi quelques rappels du 3008 voire même de Toyota sur les ailes, ce qui n'est pas forcément très flatteur... Vous me donnerez votre avis en commentaire, nul doute que ce design ne laissera pas indifférent., peu de boutons et des assemblage de qualité. Dommage de croiser le sélecteur de boite d'une 208 entre le cuir et l'alcantara, mais que voulez-vous... Les sièges semblent fidèles aux promesses de confort de la marque et les haut-parleurs massifs invitent à se laisser bercer en musique durant le trajet., le coffre est également plutôt volumineux (620L) mais pas de frunk, ce qui est assez étonnant pour une électrique -mais la plateforme ne semble pas le permettre, comme on le verra plus bas.Enfin,. Je parle bien d'une surcouche, car sous la dalle de 16 pouces bien trop étriquée en hauteur, il s'agit. Archi-buggé, peu pratique, et digne d'une autre époque, malgré ses fondations sous Android Automotive (sans les services Google), un gros point noir sur un véhicule qui se veut haut de gamme. Même si l'on peut espérer que d'ici 6 mois, le software puisse évoluer, l'historique du groupe nous a montré que ses choix en matière de logiciels étaient réellement à côté de la plaque.Evidemment,... le minimum syndical est bien présent, ouf !Cette plateforme étant multi-énergies, elle conserve donc certains défauts des précédentes,(le 10-80% sera donc au dessus des 30 minutes, à confirmer). La Pompe à chaleur est de série, avec préconditionnement, mais DS n'a pas réussi à caser un frunk, même en version mono-moteur (230 ch et 245 ch.), car il s'agit d'une traction et le bloc est positionné assez haut.En revanche,grâce à une vraie intégration monobloc dans le châssis. L'autonomie revendiquée est à 750 km (grosse batterie et traction), avec plus de 500Km sur autoroute nous dit-on, mais à 120Km/h (?!). Si c'est le cas, ce serait aussi bien que la Mercedes EQS et son fabuleux Cx de 0,20, contre 0,24 ici, nous avions réussi à faire 500 vrais Km , mais à 130Km/h cette fois, bien que la batterie fasse 10 kWh de plus que chez DS.C'est... mais ces dernières offrent une charge bien plus rapide et parfois même le 800V, comme chez Audi.