BYD Atto 2 : un SUV électrique abordable en route pour l’Europe

BYD Atto 2

Une production en Hongrie

BYD Atto 2

Un design moderne et des dimensions compactes

Android Auto

BYD Atto 2

Performances adaptées à un usage urbain

Une production européenne pour réduire les coûts

Dolphin

Atto 3

Sa production européenne, prévue en Hongrie dès 2025, devrait permettre de limiter les droits de douane et de proposer un tarif relativement attractif, estimé autour de 25/30 000 € par chez nous.Avec ses 4,31 mètres de long, la BYD Atto 2 est un SUV compact, légèrement plus petit que l’Atto 3. Inspiré de son grand frère, son design reprend des lignes carrées et simple, avec des jantes bicolores de 17 pouces et des feux LED. À l’intérieur, il propose des équipements modernes comme un écran central tactile de 12,8 pouces, compatible avecet, et un tableau de bord numérique de 8,8 pouces.Sous le capot, la BYD Atto 2 est dotée d’un moteur électrique de 130 kW (176 chevaux) et d’une batterie de 42,4 kWh utilisant la technologie Blade LFP (lithium-fer-phosphate). Cette configuration lui permet une autonomie WLTP annoncée de 312 km, donc en conditions réelles, elle sera plutôt autour de 244 km en usage mixte.Ces caractéristiques en font un véhicule principalement destiné aux trajets quotidiens en ville.Histoire de contourner les droits de douane imposés par l’Union européenne sur les importations chinoises, BYD a choisi d’implanter une usine en Hongrie, opérationnelle dès fin 2025. Cette usine produira d’abord les modèlesetavant d’accueillir la fabrication de l’Atto 2.