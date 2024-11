BYD gagne désormais plus d'argent que Tesla

Subventions et succès domestique pour BYD

Concurrence locale et réduction des marges

Expansion mondiale et obstacles protectionnistes

La stratégie d’intégration verticale de BYD

Un succès fragile sur la scène internationale

Soyons clairs, la performance de BYD repose en grande partie sur des politiques de soutien de la part du gouvernement chinois. Ces subventions ont pour objectif d'accélérer la transition vers des véhicules moins polluants et à soutenir l'économie du pays.Cette expansion rapide pèse un peu sur la rentabilité, car la marge brute de BYD est passée de 22,1 % à 21,9 %.La stratégie de BYD de maintenir des prix compétitifs tout en augmentant l'autonomie et la technologie de ses véhicules a certes boosté ses ventes, mais elle met aussi en tension ses marges bénéficiaires.Cette situation, bien qu'elle contribue à renforcer la domination de BYD sur son marché domestique, limite la rentabilité par véhicule et demande un ajustement stratégique continu pour ne pas fragiliser ses finances.Malgré ce succès en Chine, BYD rencontre des difficultés dans son expansion internationale. Une mesure dont on vous a déjà parlé , reflète la volonté de l'Union européenne de protéger ses fabricants face à des produits subventionnés. Surtout qu'en plus, le marché nord-américain reste pratiquement inaccessible pour BYD, en raison de droits de douane très élevés, ce qui limite fortement ses perspectives de croissance globale.La stratégie d'intégration verticale de BYD, avec sa production de batteries et de nombreux composants clés, lui confère un avantage en termes de coûts.En offrant des modèles hybrides en plus des véhicules 100 % électriques, BYD se positionne aussi de manière plus flexible, capable de répondre à une gamme variée de préférences et de réglementations dans différents marchés.Si BYD parvient à surpasser Tesla en chiffre d'affaires, son succès reste fragile à l'international en raison des tensions géopolitiques et des nouvelles barrières commerciales.