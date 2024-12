Oh qu'il est malin ce câble de charge pour voiture électrique !

Laisse pas traîner ton câble de charge !

L'infrastructure publique prévoit généralement assez de place pour se garer devant les bornes, même si l'on doit parfois amener son propre câble -une aberration totale, mais que voulez-vous. En revanche,avec l'essor des voitures électriques, l'idée étant de se charger un peu partout. Dans les pays nordiques, on a même pensé à se raccorder... aux lampadaires :Ce n'est pas idiot car. Ce genre d'astuce doit se généraliser un peu partout, notamment dans les parking sous-terrains, où une simple prise électrique peut même faire l'affaire. Pour autant, quand on vit en immeuble,n'est pas totalement idiote, à ceci près que cela reste parfaitement illégal :Si quelqu'un se prend les pieds dedans par exemple, vous pouvez être responsable., même si dans les faits, je n'ai jamais entendu qu'une contravention a vraiment été dressée pour ça. Mais si tout le monde se met à faire pendre un câble à la fenêtre, imaginez la bazar !. Il est donc plus large qu'un câble classique, mais totalement plat. C'est aussi plus facile à enrouler, mais si l'on peut imaginer que l'ensemble prenne plus de place (car on ne peut pas le tordre facilement sur la tranche)Reste la question de la législation. En théorie, ce câble n'est pas plus légal qu'un autre, mais il pourrait donner des idées aux collectivités. Après tout,En France et en Suisse, vu la rigidité de nos élus, je pense qu'il y a vraiment peu de chance que ça passe.et comme vous le savez sans doute, les parking sont généralement situés à proximité des habitations, mais proposent rarement des bornes. Ce genre de câble, avec une bonne longueur, pourrait permettre de charger au moins sur ces espaces privés, sans trop gêner le passage., et ce modèle ultra-plat éviterait de se prendre les pieds dedans, de pouvoir passer avec un vélo ou une poussette sans dommage...