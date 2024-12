Recharge électrique : la DGCCRF veut mettre de l’ordre et faciliter l’utilisation des bornes

Je vous raconte une petite histoire ok ?

L’AFIR veut simplifier les paiements, mais tout le monde n’est pas prêt

Un problème de pédagogie en concession

2025 : l’année des contrôles et des sanctions

Les opérateurs doivent accélérer le mouvement

L’autre jour, en plein trajet entre Clermont-Ferrand et Nîmes, je me suis arrêté sur une borne Ionity pour recharger ma petite Zoé. Rien d’inhabituel jusque-là, sauf qu’un monsieur d’un certain âge est venu me voir, un brin paniqué.C’est la première fois qu’il devait utiliser une borne, et sans cette recharge, son périple s’arrêtait là.Sauf que voilà : chez Ionity , il n’est pas toujours possible d’utiliser directement sa CB. Sur certaines bornes , il faut une carte de recharge spécifique ou, à défaut, télécharger leur application pour y ajouter ses informations bancaires.En l’aidant, on a découvert qu’il ne connaissait même pas le mot de passe de son compte Apple, donc impossible de télécharger l’application. Résultat, je lui ai payé sa recharge avec ma carte Chargemap et il m’a remboursé en liquide. Mais honnêtement, tout ça aurait pu être évité si un terminal classique pour CB avait été installé.Ce genre de situation est malheureusement fréquent. La réglementation européenne AFIR (Alternative Fuel Infrastructure Regulation), entrée en vigueur en avril 2024, a justement été pensée pour éviter ce genre de galères.Autrement dit, un simple terminal de carte bleue devrait suffire. Les tarifs doivent aussi être affichés clairement pour éviter les mauvaises surprises.Mais le problème, c’est que toutes les bornes installées avant cette date ne sont pas encore concernées.Ils privilégient leurs propres systèmes ou des applications, ce qui laisse parfois les conducteurs dans une impasse, s’ils ne sont pas préparés.Le souci vient aussi des commerciaux qui vendent les voitures électriques. Soyons honnêtes, beaucoup ne prennent pas le temps d’expliquer les subtilités de la recharge.Résultat : des conducteurs mal informés se retrouvent bloqués à des bornes qu’ils ne savent pas utiliser, parfois au beau milieu de nulle part.Ce manque d’information est d’autant plus dommageable que les bornes avec un terminal bancaire classique existent déjà, mais elles sont encore trop rares.Comme les cartes multi-opérateurs ou les applications à installer en amont (je vous prépare d’ailleurs un article à ce sujet).Pour y voir un peu plus clair, la DGCCRF prévoit de lancer une vaste campagne de contrôles en 2025.En cas de manquement, les sanctions pourront atteindre 75 000 euros. Ces contrôles doivent permettre de garantir une transparence totale sur les prix, et surtout une simplification des paiements.En théorie, cette initiative doit inciter les opérateurs à s’adapter rapidement, mais mettre à jour les anciennes bornes risque de coûter une fortune, et tout cela risque de prendre du temps.Des solutions existent pourtant. Certains opérateurs proposent déjà des bornes équipées de terminaux de paiement classiques.Cela nécessite dans tous les cas un véritable effort de coordination entre opérateurs, constructeurs et pouvoirs publics.Recharger sa voiture devrait être aussi simple que faire le plein à la pompe.Entre les bornes incompatibles avec la carte bleue et le manque de préparation des conducteurs, le système fait peur, en particulier aux futurs acheteurs, qui sont encore dans l’hésitation. Avec ces contrôles de la DGCCRF prévus en 2025 et la généralisation des normes imposées par l’AFIR, on peut espérer que ces galères appartiendront bientôt au passé.