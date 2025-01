Skoda Enyaq 2025 : le SUV électrique tchèque se met à niveau

Skoda Enyaq restylé

Un lifting qui se voit

Modern Solid

Tech Deck

À l’intérieur, du confort et des équipements bien présents

Simply Clever

Moteurs et autonomie : pas de révolution, mais mieux

Toujours dans le coup

Lancé en 2020, l’Enyaq, pionnier électrique de Skoda , s’offre donc un sérieux coup de jeune. Avec sa nouvelle face avant baptisée, il adopte des lignes plus arrondies, des optiques à deux niveaux et une calandre noirequi dissimule les capteurs de conduite. Résultat :Ce restylage s’accompagne aussi d’une légère augmentation de longueur, atteignant désormais 4,66 m.L’habitacle reste spacieux et bien pensé, avec quelques nouveautés côté finitions. Skoda mise sur des matériaux recyclés pour certaines selleries, comme le similicuir teint à l’extrait de feuille d’olivier.L’Enyaq enrichit également son équipement de série, incluant sièges et volant chauffants, climatisation tri-zone et régulateur de vitesse adaptatif. Côté pratique, on retrouve les fameuses astuces, comme le grattoir à glace caché dans le hayon et une poche pour téléphone au dos des sièges avant.Sous le capot, pas de changement radical. Skoda propose deux versions : propulsion (85) et transmission intégrale (85x). Les deux sont équipées d’une batterie de 77 kWh pour une puissance de 286 ch.La recharge rapide atteint 135 kW pour la propulsion et 175 kW pour la version intégrale, avec une charge de 10 à 80 % en 28 minutes.Avec ce restylage, Skoda veut clairement rester compétitif sur le segment des SUV électriques.Les tarifs ne sont pas encore annoncés, mais la marque espère maintenir un prix d’entrée sous les 47 000 € pour conserver l’éligibilité au bonus écologique. Présentation prévue au Salon de Bruxelles,