Skoda brade l'Enyaq 80 à 41 990 € pour 540Km d'autonomie, mieux que le Tesla Model Y ?

L'autonomie ne fait pas tout

L'Enyaq a aussi ses arguments !

Dernier exemple en date chez Skoda :De quoi le positionner au mieux face au Tesla Model Y....Dans notre, mais une grande partie des critiques formulées dans notre dossier pouvait également s'appliquer aux version d'entrée de gamme des deux modèles.En effet, le match était encore plus difficile pour Skoda !D'où l'idée de Skoda de venir lui placer la version 80 kWh (77 net) en version propulsion, dont l'autonomie est plus élevée de 100Km !à l'avant absent de l'Enyaq, et d'un coffre arrière plus vaste également (854L double fond compros contre 570L chez Skoda). L'espace à l'arrière est également à l'avantage de Tesla.sans équivalent sur le marché. Avec moins d'autonomie, le Model Y sera malgré tout moins pénible à recharger sur de longs trajets, grâce à un réseau plus dense, plus fiable et sans besoin de jongler avec les différentes cartes de charge.Enfin, on notera aussi la présence, ainsi que des mises à jour régulières et souvent majeures -ce sera surtout des correctifs chez Skoda.L'intégration des produits Apple est par exemple meilleure sur ce modèle,(Waze) ou profiter d'un vrai Google Maps., là où Tesla oblige souvent à sortir des grands axes et module ses prix en fonction des horaires.: pas besoin de la ré-enclancher à chaque changement de voie, volant capacitif qui évite de devoirsur la direction.pourrait aussi faire la différence, face à Tesla qui n'est présent que dans certaines grandes villes pour le moment. Bref, cette guerre des prix n'a finalement que des avantages pour les clients, qui bénéficient d'un choix bien plus vaste en fonction de leurs priorités.