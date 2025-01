Nouveau Tesla Model Y officiel : autonomie, écran, intérieur, comodos qu'est-ce qui change ?

Un nouveau style pour une meilleure autonomie

aéro

Intérieur raffiné et technologique

• 466 km WLTP en Propulsion Standard (455 Km précédemment)

• 551 km WLTP en Grande Autonomie Bi-moteur (533 précédemment)

• 4,3 (LR) à 5.9 s (Prop) pour le 0-100 km/h

• 1,921 kg

• Coffre 2,138 litres

• Garde au sol 167 mm

• Largeur (avec rétro) : 2,129 mm

• Longueur 4,792 mm

L'avis de Mac4Ever

... les changements seront-ils suffisant pour contrer la concurrence ?AvecTesla annonce avoir optimisé l'ensemble pour l'aérodynamique. L'autonomie progresse ainsi de 5%, ce qui signifie que la batterie n'a pas évolué, contrairement à ce que laissaient entendre certaines rumeurs., avec un dessin optimisé et un design plus silencieux, nous dit-on.avec toujours du bleu, blanc, rouge, noir et gris, même si l'Europe bénéficie souvent de coloris inédits., similaire à ce que l'on avait pu voir sur les images qui ont fuité ces derniers jours.Enfin,. Cela manquait cruellement dans la Model 3 Highland, et l'on s'étonne que Tesla ne l'ait pas rajoutée entre temps.! C'était l'un des principaux défauts que l'on avait relevé sur la nouvelle Model 3 Highland. En revanche, pour le sélecteur de boite, ce sera toujours avec l'écran tactile, ce qui ne m'a pas tant gêné., ce qui manquait cruellement, surtout à ce niveau de prix. Tesla précise avoir utilisé un verre acoustique isolant à 360° pour une isolation sonore en net progrès. Pour le moment, seule la version 5 places est proposée, mais cette option dépend des pays.Côté techno, on retrouve la même console, mais légèrement revue. Il n'y a par exemple qu'un port de recharge USB-C à l'avant et deux à l'arrière, mais chacun(de quoi recharger un ordinateur sans souci). Pas de prise électrique ou de V2L, en revanche.L'écran central fait toujours la même taille (15,4") mais ses bords ont été réduits.Quant au, peu dévolutions :Sans en changer le tarif, le constructeur apporte, des matériaux plus flatteurs et une ambiance plus chaleureuse., contrairement à la concurrence. Nous testerons évidemment ce modèle pour voir si l'efficience fait progresser l'autonomie sur autoroute, point noir des véhicules électriques. En revanche,déjà et pas de 22kW en AC non plus...On aurait peut-être, ou encore des suspensions pilotées, mais il faut limiter les coûts. On se réjouit quand-même du retour des comodos pour les clignotants, même si certains auraient aimé aussi leur retour pour le sélecteur de boite, ce qui ne semble pas être le cas. J'aurais aussi aimé un bouton pour la boite à gant :-)Voilà qui est bien dommage sur un véhicule qui pourrait stocker l'énergie solaire à la maison et la restituer le soir par exemple.Ça grince toujours des dents concernant, mais la caméra avant permettra sans doute de compenser les problèmes que l'on avait eus avec la Model 3 Highland dans certains cas.A l'arrivée,, mais un peu moins sur la partie électrique, où l'on aurait aimé une meilleure autonomie et de la charge plus rapide.Il ne faut pas non plus... De quoi tenir encore 6 ans face à une concurrence toujours plus aiguisée ? Tesla ne devra pas se reposer sur ses lauriers si elle veut garder son statut de leader de l'électrique...