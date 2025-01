La Mazda 6e cache une mauvaise voiture électrique chinoise

Une Mazda... chinoise !

De la charge à... 95kW !

• Standard e-Skyactiv EV

• 258 ch - 320 Nm

• 0 à 100 km/h en 7,6 s

• Batterie LFP de 68,8 kWh

• 479 km d’autonomie (WLTP)

• 200 kW en charge rapide

• 22 mn pour le 10 à 80 %

• e-Skyactiv EV Long Range

• 245 ch - 320 Nm

• 0 à 100 km/h en 7,8 s

• Batterie NMC de 80 kWh (brut)

• 552 km d’autonomie

• 95 kW en charge rapide (!)

• 45 mn pour une recharge 10 - 80 % (!)

Un intérieur techno mais coffre riquiqui

L'avis de Mac4Ever

D'apparence,. Mais avec de telles dimensions, on se dit que le constructeur peut proposer un modèle avec une grosse batterie et des technologies de pointe... mais que nenni !, dont l'architecture multi-énergie impose quelques compromis structurels. En effet, elle existe en Chine en version hybride, même si Mazda ne prévoit (a priori) pas de la commercialiser chez nous.. L'enrobage est assez grossier, d'autant que la voiture est en fait assez haute pour une berline (1,49 m), ce qui n'est pas idéal pour l'aérodynamique., jugez plutôt :Oui, vous avez bien lu,Les mauvaises langues rétorqueront que c'est dans la droite lignée de la MX-30, qui imposait environ 40-45mn pour retrouver 80% de batterie, et dont la puissance s'effondrait en hiver.Par ailleurs,Cette propulsion fait même pâle figure face à la concurrence, qui offre généralement un bien meilleur couple et au moins 300ch pour venir à bout des 2 tonnes de ce gros bébé. Un modèle 4x4 pourrait suivre, mais difficile de s'attendre à un miracle en l'état.Tout se passe en effet sur. Ici, fini les boutons physiques, ce qui pourrait déplaire aux clients historiques -mais soit- d'autant que certaines fonctions imposeront des gestes de la main. Un second écran de 10,2" est utilisé pour l'instrumentation numérique, qui complète l'affichage tête haute en réalité augmentée.Avantage des constructeurs chinois, l'intérieur est plutôt spacieux, confortable et bien fini.. Un double chargeur sans-fil façon Tesla est positionné en haut de la console centrale, qui offre même un espace pour un sac en contrebas.d'espace de rangement pour les valises. La concurrence oscille entre 500 et 600L, même une simple Tesla Model 3, bien plus courte, offre déjà 594 l et un frunk de 88 l ! On imagine queou une Lucid Air, ce qui réduit d'autant l'espace sous le coffre.On pourrait, mais ici, on cherche encore les éléments réellement sortis des usines japonaises, en dehors de quelques segments de design et la surcouche logicielle de l'écran.