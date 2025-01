Le Tesla Owners Day 2025 aura lieu au parc Walygator d'Agen le 31 mai !

C'est quoi un Tesla Owners Day ?

Les Tesla Owners Day 2025 au parc Walygator le 31 mai !

Nous serions heureux de vous accueillir ce jour-là pour parler de notre association, essayer des voitures, réaliser une émission ou créer des contenus, rencontrer nos sponsors et nos membres, profiter des activités du parc, etc...

Pour mémoire voici les dernières éditions en vidéo :

Mieux encore,. Aucune autre marque ne parvient (pour l'instant) à fédérer autant d'utilisateurs !Le coeur de la journée est animé parautour de la voiture électrique, acteurs de la nouvelle mobilité et autres youtubers font généralement le déplacement.de la marque (covering/PPF, pneumatiques, retouche carrosserie etc.), on y retrouve aussi des assureurs, des(Revolte), bref, tout l'univers Tesla à un seul et même endroit(avec Cédric Ingrand), réaliser de petits reportages et aller à la rencontre d'utilisateurs. Nous sommes partenaire média de l'événement depuis les premières éditions et l'ambiance nous rappelle beaucoup l'époque des Apple Expo, des MacLAN... Bref, des belles années d'Apple en France !et les autres Tesla Owners Clubs européens sont conviés à participer à cet événement qui est devenu un rendez-vous régulier pour la communauté Tesla en France et en Europeprécise Fabien Sturni, président du TOCF depuis plusieurs années déjà.Le programme et la liste des exposants seront prochainement disponibles et la billetterie est déjà ouverte TOD 2021 à Dijon :TOD 2022 à Clermont-Ferrand :TOD 2023 à Savigny lès BeauneTOD 2024 à Clermont-Ferrand