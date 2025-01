Le nouveau Tesla Model Y arrive en Europe ! Qu'est-ce qui pourrait changer ?

Le nouveau "Bleu Pacifique" sera-t-il proposé en Europe ?

Selon plusieurs sources, les employés auraient reçu une note de service annonçant même que la première voiture sortirait des chaînes de production dès demain, ce qui pourrait lancer les précommandes par la même occasion !

Alors, qu'attendre de cette verison ?

Le nouveau Bleu Pacifique sera-t-il proposé en Europe ?

Le nouveau Bleu Pacifique pourrait être différent chez nous, et il serait d'ailleurs agréable que le constructeur change un peu sa palette devenue un peu trop commune, malgré les quelques nuances de gris. L'Ultra Red remplacera-t-il le rouge cerise actuel ?

Model Y européen : quels changements ?

Si certains estiment toujours qu'il ne s'agit que d'un gros facelift (un changement de look), une nette hausse de la qualité des matériaux, un écran pour les enfants à l'arrière, et même une caméra supplémentaire dans la calandre afin d'améliorer les fonctions de parking.

Une charge plus rapide ?

En Europe, on se rappelle que la version Propulsion LFP d'entrée de gamme est l'unes des rares à embarque des pack BYD Blade capables de se charge en une vingtaine de minutes, contre 30mn sur les version NMC (Grande Autonomie), malgré les 400V qui sont toujours de mise sur le Y.

Là aussi, on pourrait espérer quelques changements, et peut-être des puissance en hausse, qui sait.

En Chine, les attentes semblent moins importantes sur l'efficience et le rayon d'action que de part chez nous. Il est vrai que le Model Y Dual Motor ne dépasse toujours pas les 600Km chez nous.

A ce propos, grâce à du poids en moins et une meilleure efficience. Là encore, il paraitrait étrange que Tesla ne la propose pas chez nous.

Comodos ou pas comodos ?

En effet, dans les ronds-points serrés ou les manoeuvres en ville, L'EuroNCAP avait même dénoncé ces contraintes, estimant que les prochains tests de l'organisme porteraient aussi sur l'ergonomie des éléments de conduite.

Ce qui n'est pas toujours pratique (pour un appel de phares par exemple), mais Tesla a bien rajouté un comodo pour les clignotants, on le voit très clairement ici :

En tout cas, même si nous n'avons pas encore eu de vidéo confirmant le fonctionnement exact - uniquement pour le clignotant ou aussi pour les phares/essuie-glace ?

Le volant Yoke de la Model S Plaid n'a pas été intégré sur le Model Y

Autre interrogation, spécialement dédiée pour ce marche. Peut-être plus tard ? En Europe, les Kia EV9 Peugeot 5008, et autres Mercedes EQB EQS se disputent déjà ce juteux marché. Même BYD devrait renouveler son TANG cette année !

Tesla devant Audi, merci le Model Y

D'après les derniers chiffres sortis aujourd'hui, contre 1,67 pour la marque allemande, qui voit ses ventes en 100% électrique décliner de 8% !

L'an dernier, (16 800), le BMW iX (8 940) ou encore le Skoda Enyaq (6 158). Il s'agit donc de continuer à convaincre les nouveaux venus de l'électrique, mais aussi ceux qui s'apprêtent à renouveler leur précédent modèle !