Vous ne devinerez jamais pourquoi le port de charge des Tesla est à l'arrière gauche !

Un port de charge à l'arrière gauche, pas pratique ?

prêt à partir

Un choix très personnel d'Elon Musk !

Je lui ai dit : « Regarde, ça devrait être l’aile avant du côté gauche. La plupart des Américains se garent en sens inverse plutôt qu’en créneau. Et si vous conduisez en sens inverse, vous voulez que le port de charge soit à l’avant. Vous ne voulez pas d’un long câble sale qui passe devant les portes. Et vous ne voulez pas placer le port de charge tout à l’avant, comme sur la Nissan Leaf, car c’est un endroit vulnérable. Vous pourriez avoir un léger choc ou un accrochage, ce qui pourrait signifier que vous ne pourriez pas l’ouvrir s’il était endommagé. »

Eh bien, ce n’était pas acceptable pour [Elon]. Il a dit que cela ne conviendrait pas à l’agencement de son garage à Bel Air. Alors j’ai dit : « Bon, où le veux-tu alors ? Qu’est-ce qui convient à l’agencement de ton garage à Bel Air ? » Il a dit que ce serait à l’arrière parce qu’il pourrait trébucher sur le câble. Il louait la propriété, et il n’était même pas propriétaire des lieux, mais nous avons placé le port de charge de la Model S à l’arrière gauche en raison de l’agencement de son garage loué à Bel Air !

C'est pour cela que pour chaque chargeur Tesla, il faut faire marche arrière car le port de charge se trouve à l'arrière, ce qui est tout simplement dingue. [Mais] si vous ne pouvez pas les battre, vous devez faire pareil. Nous avons donc placé notre partie de charge à l'arrière gauche du Gravity pour être compatible.

Pour la petite histoire, Stellantis choisira l'arrière-gauche (comme Tesla) tandis que le groupe Volkswagen conservera l'arrière droit, plus pratique le long des voies mais problématique chez Tesla. Renault reste fidèle aux ports à l'avant, mais la position change souvent (devant pour la Zoé, des côtés différents entre la Megane -avant droit- et la R5, à l'avant gauche...). En Europe, clairement, c'est le bazar !

