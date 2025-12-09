Suisse : on peut enfin tester la conduite Tesla FSD 100% autonome !

Soyez parmi les premiers à découvrir le Full Self-Driving (Supervised) depuis le siège passager. Notre équipe vous emmène en passager sur un parcours pour vous expliquer comment le Full Self-Driving (Supervised) fonctionne en conditions réelles. Découvrez comment elle gère la circulation en temps réel et aide le conducteur dans les moments les plus stressants de la conduite, rendant les routes plus sûres pour vous et les autres usagers de la route. Rejoignez-nous pour découvrir comment nous nous rapprochons d'un futur entièrement autonome.