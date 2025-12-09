Suisse : on peut enfin tester la conduite Tesla FSD 100% autonome !
Par Didier Pulicani - Publié le
Après la France, Tesla propose enfin de tester la conduite 100% autonome... en Suisse ! (mais pas encore en Belgique)
superviséest désormais proposé au grand public dans plusieurs villes, à savoir Lausanne, Genève, Bâle, Zurich, Bern, et Cham. Vu l'état des routes et du marquage au sol souvent exemplaire dans le pays, ce sera peut-être un peu moins challenging qu'à Marseille, mais la Suisse étant aussi plus petite, Tesla a donc peut-être un peu moins de données de conduite. Par ailleurs, les centres urbains sont aussi très encombrés... Il y a aussi certaines spécificités comme les lignes de tramway au milieu de la circulation ou encore les restrictions de circulation (bus, tourne à gauche...) assez variables suivant les cantons. En tout cas, j'ai assez hâte de tester !
Le FSD Tesla disponible en Suisse !
Vous pouvez embarquer avec 2 passagers, du 11 déc. 2025 au 31 mars 2026, sous réserve de disponibilités. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la plupart des dates sont déjà largement prises dans la plupart des grandes villes. A Lausanne, par exemple, ce ne sera pas avant mi-janvier à l'heure où nous écrivons ces lignes. A Genève, il reste des places en décembre :
Soyez parmi les premiers à découvrir le Full Self-Driving (Supervised) depuis le siège passager. Notre équipe vous emmène en passager sur un parcours pour vous expliquer comment le Full Self-Driving (Supervised) fonctionne en conditions réelles. Découvrez comment elle gère la circulation en temps réel et aide le conducteur dans les moments les plus stressants de la conduite, rendant les routes plus sûres pour vous et les autres usagers de la route. Rejoignez-nous pour découvrir comment nous nous rapprochons d'un futur entièrement autonome.
Revivez notre expérience à Marseille !
Une Tesla 100% autonome dans les rues de Marseille en 2025 ? La promesse est folle et pourtant, nous avons pu tester le FSD du constructeur jusqu'au Vieux Port sans intervention humaine, la semaine dernière !
Zone industrielle, ronds-points, autoroute, autopont, tunnel sous la mer et circulation en plein coeur de la ville... L'expérience est tout simplement bluffante comme vous pouvez le voir à l'image. N'hésitez pas à revoir ce reportage qui est tout simplement une première en Europe et qui fera date dans l'histoire de la conduite 100% autonome.
Le FSD Tesla, c'est quoi ?
Le Full Self-Driving (FSD) de Tesla est l'un des projets technologiques les plus ambitieux de l'entreprise. Son histoire commence en 2016, lorsque Tesla annonce que tous ses véhicules produits à partir d'octobre seront équipés du matériel nécessaire pour atteindre un jour la conduite entièrement autonome. À l'époque, le système repose sur un réseau de caméras, de capteurs ultrason et d'un radar frontal.
conduite entièrement autonome. À l’époque, le système repose sur un réseau de caméras, de capteurs ultrason et d’un radar frontal.
En 2019, Tesla introduit le FSD Computer (ou Hardware 3), une puce développée en interne permettant d’exécuter des réseaux neuronaux plus complexes. Cette étape marque un changement majeur : Tesla souhaite se passer du lidar et miser entièrement sur la vision, convaincue que c'est la meilleure voie vers une autonomie de niveau humain.
L’évolution la plus importante arrive en 2020–2021 avec le lancement de FSD Beta, un programme limité destiné aux conducteurs triés sur le volet. Pour la première fois, les Tesla peuvent gérer de manière autonome la conduite en ville, incluant les intersections, les ronds-points et les changements de voie. Le système reste supervisé : le conducteur doit garder les mains sur le volant et être prêt à reprendre le contrôle.
En 2023, Tesla dévoile une nouvelle version, souvent appelée FSD v12, entièrement basée sur un réseau neuronal de bout en bout. Au lieu de suivre des règles programmées, la voiture apprend à imiter la conduite humaine à partir de millions de vidéos annotées.
En 2025, le FSD continue de s’améliorer via les mises à jour OTA. Il offre une conduite de plus en plus fluide et naturelle, même si la certification pour une autonomie totale n’est pas encore obtenue dans la plupart des pays. Tesla poursuit son objectif : transformer ses véhicules en véritables chauffeurs virtuels, capables de circuler partout sans intervention humaine.