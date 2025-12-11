Tesla Wall Connector v4 : enfin homologué pour la France, MiD et (peut-être) V2H/V2G !
Par Didier Pulicani - Publié le
Tesla était pour la première fois présent à un salon dédié à l'énergie, lors de l'événement Energaïa qui avait lieu à Montpellier cette semaine.
Le constructeur est impliqué depuis toujours dans le stockage solaire et la gestion de l'énergie à domicile, que ce soit avec le PowerWall (désormais disponible en France) ou plus récemment, avec le V2L/V2H, mais proposé uniquement aux USA et avec le Cybertruck pour l'instant.
Le chargeur AC de tesla, baptisé aussi Wall Connector, était d'ailleurs présenté en exclusivité durant ce salon.
Esthétiquement, peu de changement pour le boitier, dont la coque est toujours en plastique, sans aucun bouton apparent, ni système RFID intégré, contrairement à certains concurrents.
En revanche, il y a quelques nouveautés intéressantes, comme la mise aux normes française pour un câble attaché : en effet, la législation impose des obturateurs sur le pistolet, sans quoi il faudrait avoir un système de câble détachable. (Cette norme est franchement ridicule, car il n'y a jamais de courant tant que la prise n'est pas branchée, mais le législateur n'est jamais revenu sur cette absurdité réglementaire, qu'on ne retrouve qu'en France, bizarrement.)
Autre nouveauté, la borne gère le MiD, acronyme de
Enfin, cette borne serait potentiellement capable de récupérer la courant de la voiture et de l'injecter dans la maison (V2H/V2G) même si Tesla ne communique pas encore sur le sujet. En revanche, tous les véhicules ne seraient pas forcément compatibles : en dehors du Cybertruck, seules les toutes dernières versions du Model Y (et sans doute de la Model 3) seraient pris en charge. Je précise que Tesla n'a encore rien officialisé pour l'instant, ce ne sont donc que des supputations.
Pour le moment, le Wall Connector v4 n'est pas proposé à la vente aux particuliers, il faut passer par des installateurs professionnels.
Nous avons également pu échanger autour du Tesla PowerWall, cette batterie domestique qui est disponible en France depuis quelques semaines seulement.
Par exemple, le constructeur nous a confirmé qu'il s'agissait bien de cellules LFP neuves (et non recyclées). Avec une garantie de 10 ans et des cycles bien plus élevés qu'en NMC, la durée de vie de ce genre de dispositif est parfaitement assurée.
Ce qui fait la force du PowerWall, c'est évidemment toute l'intelligence de la gestion de l'énergie, entre la voiture, le solaire et le prix de l'électricité. Par exemple, il peut se charger la nuit ou pendant les heures creuses, et se décharger en heures pleines, dans la journée.
Tesla prend même en charge tous les abonnements disponibles en France, comme Octopus, EDF Tempo, Total Energies etc. Il est donc possible d'installer un PowerWall même si vous n'avez pas (encore) de panneaux solaire !
Enfin, rappelons que le PowerWall propose 13,5kWh de capacité, une alimentation jusqu'à 11kW, des extensions jusqu'en 40,5kWh, et qu'il peut être installé en intérieur comme en extérieur.
