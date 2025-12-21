Un accident provoqué par une Mercedes CLA électrique, victime de "freinage fantôme"

freinages fantômes

Une Mercedes CLA électrique provoque un accident sur un tournage

Incompréhension et explications

Il s'est passé exactement la même chose !

Précisons tout de même que les freinages fantômes ont fait la Une des journaux ces dernières mois, car de nombreux clients rapportent désormais ce genre de problème, notamment car les véhicules ont maintenant l'obligation d'embarquer ce système de sécurité. Avec le rajeunissement progressif du parc automobile, il est donc logique de voir ces faits se multiplier, reste à savoir si certains véhicules sont plus dangereux que d'autres... Mercedes a déclaré toujours travailler sur le sujet.

-bientôt à l'essai sur Mac4Ever. Ce dernier vient en effet de provoquer un accident... qui a été filmé par un magazine britannique.Les journalistes expliquent qu'ils ont, les pilotes sont aguerris, et le caméraman est généralement positionné dans le coffre d'un véhicule qui précède les autres, hayon ouvert -c'est d'ailleurs plutôt ici qu'il y a le plus de risques habituellement.(une nécessité pour les images), lorsque tout à coup, le CLA freine d'un coup, sans prévenir, juste au moment où la voiture de tête se met à accélérer :, engendrant quelques légers dégâts des deux côtés :, évitant un suraccident., qui s'apparente vraiment à un freinage d'urgence, comme si la voiture avait détecté un piéton ou un objet sur la route -alors que ce n'était évidemment pas le cas.Plus grâve encore,Heureusement, il n'y avait personne derrière.... mais les journalistes sont assez surpris car ils n'ont jamais eu ce comportement avant, alors que ces traveling se sont répétés un très grand nombre de fois. La faute à l'IA intégrée ?, s'étonne son collègue.