Un accident provoqué par une Mercedes CLA électrique, victime de "freinage fantôme"
Par Didier Pulicani - Publié le
Les
Mercedes vient d'en faire les frais publiquement, avec son nouveau CLA 100% électrique -bientôt à l'essai sur Mac4Ever. Ce dernier vient en effet de provoquer un accident... qui a été filmé par un magazine britannique.
La scène se passe lors d'un tournage de nos confrères de
Les journalistes expliquent qu'ils ont l'habitude de faire des prises de cette façon, les pilotes sont aguerris, et le caméraman est généralement positionné dans le coffre d'un véhicule qui précède les autres, hayon ouvert -c'est d'ailleurs plutôt ici qu'il y a le plus de risques habituellement.
La route est humide, les véhicules se suivent d'assez près (une nécessité pour les images), lorsque tout à coup, le CLA freine d'un coup, sans prévenir, juste au moment où la voiture de tête se met à accélérer :
Le conducteur de la Tesla n'a pas réussi à freiner à temps, engendrant quelques légers dégâts des deux côtés :
Le pilote de la MG a réussi à sauver sa voiture in extremis, évitant un suraccident.
Dans une vidéo publiée sur YouTube, les journalistes du magazine expliquent ne jamais avoir rencontré de problème comme ceci -pas même avec une Tesla, donc !
L'un de nos confrères s'étonne même de la violence du freinage, qui s'apparente vraiment à un freinage d'urgence, comme si la voiture avait détecté un piéton ou un objet sur la route -alors que ce n'était évidemment pas le cas.
Plus grâve encore, le journaliste a eu le même souci avec la même voiture, sur route ouverte cette fois, lors d'un rétrécissement de voie.
Contacté, Mercedes estime que la voiture aurait confondu le caméraman dans le coffre avec un piéton... mais les journalistes sont assez surpris car ils n'ont jamais eu ce comportement avant, alors que ces traveling se sont répétés un très grand nombre de fois. La faute à l'IA intégrée ? Cela n'explique pas l'autre freinage fantôme arrivé sur une route parfaitement normale, s'étonne son collègue.
Dans les commentaires, plusieurs propriétaires de la voiture affirment avoir rencontré le même problème, après quelques semaines seulement.
freinages fantômessont bien connus des utilisateurs de Tesla : il arrive parfois que la voiture freine d'un coup, sans prévenir. Mais en réalité, ce problème touche désormais presque toutes les marques équipées de système automatiques de freinage d'urgence !
Mercedes vient d'en faire les frais publiquement, avec son nouveau CLA 100% électrique -bientôt à l'essai sur Mac4Ever. Ce dernier vient en effet de provoquer un accident... qui a été filmé par un magazine britannique.
Une Mercedes CLA électrique provoque un accident sur un tournage
La scène se passe lors d'un tournage de nos confrères de
What Cardurant une séquence de traveling : plusieurs voitures se suivent, avec notamment le nouveau CLA, mais aussi une Tesla Model 3 juste derrière et une MG IM5.
Les journalistes expliquent qu'ils ont l'habitude de faire des prises de cette façon, les pilotes sont aguerris, et le caméraman est généralement positionné dans le coffre d'un véhicule qui précède les autres, hayon ouvert -c'est d'ailleurs plutôt ici qu'il y a le plus de risques habituellement.
La route est humide, les véhicules se suivent d'assez près (une nécessité pour les images), lorsque tout à coup, le CLA freine d'un coup, sans prévenir, juste au moment où la voiture de tête se met à accélérer :
Le conducteur de la Tesla n'a pas réussi à freiner à temps, engendrant quelques légers dégâts des deux côtés :
Le pilote de la MG a réussi à sauver sa voiture in extremis, évitant un suraccident.
Incompréhension et explications
Dans une vidéo publiée sur YouTube, les journalistes du magazine expliquent ne jamais avoir rencontré de problème comme ceci -pas même avec une Tesla, donc !
L'un de nos confrères s'étonne même de la violence du freinage, qui s'apparente vraiment à un freinage d'urgence, comme si la voiture avait détecté un piéton ou un objet sur la route -alors que ce n'était évidemment pas le cas.
Plus grâve encore, le journaliste a eu le même souci avec la même voiture, sur route ouverte cette fois, lors d'un rétrécissement de voie.
Il s'est passé exactement la même chose !Heureusement, il n'y avait personne derrière.
Contacté, Mercedes estime que la voiture aurait confondu le caméraman dans le coffre avec un piéton... mais les journalistes sont assez surpris car ils n'ont jamais eu ce comportement avant, alors que ces traveling se sont répétés un très grand nombre de fois. La faute à l'IA intégrée ? Cela n'explique pas l'autre freinage fantôme arrivé sur une route parfaitement normale, s'étonne son collègue.
Dans les commentaires, plusieurs propriétaires de la voiture affirment avoir rencontré le même problème, après quelques semaines seulement.
Précisons tout de même que les
freinages fantômesont fait la Une des journaux ces dernières mois, car de nombreux clients rapportent désormais ce genre de problème, notamment car les véhicules ont maintenant l'obligation d'embarquer ce système de sécurité. Avec le rajeunissement progressif du parc automobile, il est donc logique de voir ces faits se multiplier, reste à savoir si certains véhicules sont plus dangereux que d'autres... Mercedes a déclaré toujours travailler sur le sujet.