Kia EV2 : bonne autonomie, V2L, 22kW, frunk, énorme coffre et 4m de long !

Kia EV2... en deux versions !

Petite mais habitable !

Un design... de Kia

Produits en Europe

soutient l’emploi local et illustre l’investissement de Kia dans des solutions de mobilité responsables et adaptées au marché européen.

, BYD Dolpin Surf et autres Nissan Micra. D'autant que le reste des spécifications n'a pas à rougir face à la concurrence.La charge reste en 400V, rien d'illogique à ce segment de gamme, soit 30mn pour le 10-80%. En revanche,sur une borne adaptée ! Il y a même le plug&charge, comme sur le reste de la gamme.Mieux,, ce qui permet de faire sortir le courant pour alimenter des appareils ou carrément sa maison en cas de coupure de courant par exemple.En effet, avec la banquette coulissée au maximum, le coffre atteintpour y caser ses câbles -un beau pied de nez à Renault, qui prétend n'avoir jamais la place sur ses compactes.Cela reste toutefoisce qui peut être un peu limitant avec les enfants. Toutefois, cela lui permet d'être moins large que ses concurrentes, avec seulement 1,8m (hors rétros).On aurait aimé un OS un peu plus moderne, avec des apps de streaming, et un écran plus grand -il faudra se contenter deOn trouve aussidepuis l'EV3, même si la largeur de la voiture ne permet de ne ranger qu'un seul smartphone, un seul gobelet etc.Enfin, Kia promet des ADAS complètes, avec lesLe Remote Smart Parking Assist Entry permet de manœuvrer le véhicule à distance avec la clé intelligente, une exclusivité dans la catégorie., qui ne se démarque pas vraiment du reste de la gamme. On aime, on déteste, mais c'est un parti pris par le coréen, qui cherche à assoir sa nouvelle identité.On notera la possibilité de, et une gamme GT qui se veut plus sportive.Produit à l’usine Kia de Žilina, en Slovaquie, l'EV2 bénéficie de circuits logistiques plus courts, et donc d'aides européenne,précise la marque.La production débutera en deux phases : la version standard sera, suivie des versions longue autonomie à partir de juin 2026.