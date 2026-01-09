Kia EV2 : bonne autonomie, V2L, 22kW, frunk, énorme coffre et 4m de long !
Par Didier Pulicani - Publié le
Enfin des petites voitures électriques avec une bonne autonomie ! Kia profite du salon de Bruxelles pour présenter l'EV2, un petit SUV urbain, mais qui offre une belle polyvalence.
Avec 448 kilomètres WLTP, l'autonomie dépasse celle de la Renault 4, Renault 5, BYD Dolpin Surf et autres Nissan Micra. D'autant que le reste des spécifications n'a pas à rougir face à la concurrence.
Kia EV2... en deux versions !
La gamme sera divisée en deux versions, 42,2 kWh et 61 kWh, offrant respectivement jusqu’à 317 et 448 kilomètres d’autonomie WLTP.
La charge reste en 400V, rien d'illogique à ce segment de gamme, soit 30mn pour le 10-80%. En revanche, une option permet d'avoir du 22 kW AC, soit entre 2 et 3H pour la charge sur une borne adaptée ! Il y a même le plug&charge, comme sur le reste de la gamme.
Mieux, la marque propose toujours du V2L et V2G/V2H en standard, ce qui permet de faire sortir le courant pour alimenter des appareils ou carrément sa maison en cas de coupure de courant par exemple.
Petite mais habitable !
Malgré une longueur de 4,06m, la voiture offre une habitabilité digne du segment supérieur !
En effet, avec la banquette coulissée au maximum, le coffre atteint 403 litres de volume et un frunk rajoute 15L pour y caser ses câbles -un beau pied de nez à Renault, qui prétend n'avoir jamais la place sur ses compactes.
Cela reste toutefois une stricte 4 places, comme l'Inster de Hyundai, ce qui peut être un peu limitant avec les enfants. Toutefois, cela lui permet d'être moins large que ses concurrentes, avec seulement 1,8m (hors rétros).
A l'avant, on retrouve la planche de bord calée sur la gamme EV, avec le triple écran et la connectivité habituelle -rien de bien folichon en l'absence d'Android Automotive.
On aurait aimé un OS un peu plus moderne, avec des apps de streaming, et un écran plus grand -il faudra se contenter de 2x12,3". La connectivité reste toutefois convenable, avec Apple CarPlay et même CarKey.
On trouve aussi un chargeur sans-fil et de nombreuses prises USB C. La console centrale a également été retravaillée depuis l'EV3, même si la largeur de la voiture ne permet de ne ranger qu'un seul smartphone, un seul gobelet etc.
Enfin, Kia promet des ADAS complètes, avec les Highway Driving Assist 2, Front Collision Avoidance Assist 2.0, Blind-spot View Monitor, caméras 360° et les dernières technologies d’aide au stationnement. Le Remote Smart Parking Assist Entry permet de manœuvrer le véhicule à distance avec la clé intelligente, une exclusivité dans la catégorie.
Un design... de Kia
Ce petit SUV urbain frise le zéro faute, en dehors (peut-être) de son design, qui ne se démarque pas vraiment du reste de la gamme. On aime, on déteste, mais c'est un parti pris par le coréen, qui cherche à assoir sa nouvelle identité.
On notera la possibilité de choisir des jantes de 16 à 19 pouces, avec un large choix de teintes de carrosserie disponibles, et une gamme GT qui se veut plus sportive.
Produits en Europe
Les tarifs n'ont pas été annoncés, mais ils devraient tourner autour de 25 à 35 000€.
Produit à l’usine Kia de Žilina, en Slovaquie, l'EV2 bénéficie de circuits logistiques plus courts, et donc d'aides européenne,
soutient l’emploi local et illustre l’investissement de Kia dans des solutions de mobilité responsables et adaptées au marché européen.précise la marque.
La production débutera en deux phases : la version standard sera assemblée à partir de février 2026, suivie des versions longue autonomie à partir de juin 2026.
Les dates de lancement commercial et les prix seront précisées ultérieurement.