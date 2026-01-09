Tesla casse les prix avec le nouveau Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion !

Le Model Y le plus abordable est désormais disponible avec une autonomie encore plus grande



Paris, le 9 janvier 2026 - En octobre dernier, Tesla lançait en France son Model Y le plus abordable à ce jour.



Tesla annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle version de son SUV le plus vendu : le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion.



Le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion offre une autonomie de 657 km WLTP et est disponible à partir de 44 990€ en France, pour un rapport prix/prestation/autonomie ultra compétitif dans la catégorie des SUV intermédiaires familiaux.



Une autonomie maximale pour un coût minimal



Avec une faible consommation d'énergie de 12,7 kWh/100 km et une capacité de recharge élevée de 175kW, cette nouveauté dans la gamme Model Y Standard garantit une facilité de déplacement à un coût minimal.



Avec un accès à plus de 20 000 Superchargeurs à travers l'Europe, dont plus de 3 600 en France, et à des tarifs de recharge parmi les moins élevés de la région, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion permet d'effectuer des longs trajets en toute tranquillité à des coûts énergétiques plus que raisonnables. Récupérez jusqu'à 260 km d'autonomie grâce à une pause de recharge rapide de 15 minutes, soit juste assez de temps pour changer bébé ou promener le chien.



Toutes les fonctions principales de Tesla sont incluses



Comme tous les véhicules Tesla, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion est livré de série avec un large éventail de fonctionnalités, comme l'accès au véhicule à distance via l'application mobile, un Planificateur de voyage avec disponibilité en temps réel des Superchargeurs, ainsi qu'une variété d'options de divertissement et de jeux. La Clé sur téléphone, la Climatisation à distance, le Mode Sentinelle, le Mode Chien et toutes les fonctionnalités emblématiques de Tesla sont incluses.



Offrant une expérience logicielle inégalée comme tous les véhicules Tesla, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion bénéficie de mises à jour à distance qui améliorent en permanence le véhicule, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorant celles existantes, sans frais supplémentaires. Ce modèle est également équipé de série de l'Autopilot et dispose du matériel nécessaire pour la Conduite automatique (supervisée), qui sera activée à distance sur les véhicules concernés une fois l'approbation des autorités locales obtenue.



Comme pour le Model Y Standard Propulsion, le coût total de possession a été placé au centre de la conception de cette nouvelle version. Grâce à sa faible consommation d'énergie, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion offre les coûts d'exploitation parmi les plus bas de sa catégorie, en particulier si l'on ajoute à cela ses faibles besoins en matière d'entretien.

Une prouesse rendue possible grâce à l'expérience d'ingénierie acquise par Tesla à travers la fabrication et l'entretien de plus de 7 millions de véhicules dans le monde.



Désormais disponible en France à un prix de 44 990€



Fabriqué en Europe pour l'Europe au sein de la Tesla Gigafactory de Berlin-Brandenburg, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion est désormais disponible à la commande en France à un prix de 44 990€.



Vous pouvez passer commande en ligne en quelques minutes, grâce à un processus pratique et facile.



Les livraisons débuteront en février 2026.



Gamme Model Y disponible en France dès aujourd'hui :

• Model Y Standard Propulsion – 39 990€

• Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion – 44 990€

Model Y Premium

• Grande Autonomie, Propulsion – 46 990€

• Grande Autonomie, Transmission intégrale – 52 990€

• Model Y Performance – 61 990€