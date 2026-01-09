Tesla casse les prix avec le nouveau Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion !
Par Didier Pulicani - Publié le
Ces prochains mois, la concurrence va avoir bien du mal à rivaliser avec Tesla, après le lancement de son Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion ce matin. Il sera fabriqué en Europe pour l'Europe au sein de la Tesla Gigafactory de Berlin-Brandenburg et livré dès le mois de février.
Proposé dès 44 990€ avec 657 km WLTP, le rapport qualité/prix est assez inédit, même si la version Premium ne demande finalement que 2000€ supplémentaires... mais avec un rayon d'action plus limité.
Le modèle reprend toutes les caractéristiques du Model Y Standard Propulsion (39 990€) mais avec une grosse batterie d'environ 80 kWh, ce qui permet de gagner 124Km d'autonomie, et de dépasser les 650Km à moins de 45 000€. Mieux, il dépasse l'autonomie de la version Premium (657 contre 622 km WLTP)... en attendant peut-être une nouvelle batterie sur le Premium.
La gamme se complexifie donc beaucoup, ce qui ne facilite pas toujours la lisibilité pour le client. Malgré tout, c'est aussi un moyen pour Tesla de faire hésiter l'acte d'achat vers un segment supérieur, à peine plus cher -ce qui est bien le cas ici. Tim Cook fait cela depuis des années sur l'ensemble de ses gammes, ce qui semble fonctionner sur un plan commercial.
Pour rappel, voici les spécificités de cette version Standard :
On notera que la vitesse de charge est limitée à 250kW comme sur le modèle Premium. Côté motorisation, il s'agit du même bloc que la version Standard, le 0 à 100 est toujours affiché à 7,2 secondes.
En face, un Renault Scenic Grande Autonomie est vendu 46 990 € mais avec moins d'autonomie (623km WLTP). Même un Elroq 85 n'affiche que 570 km
WLTP pour 43 670 € (sans options ni pompe à chaleur). Le rapport autonomie/prix est donc vraiment très bon, d'autant que Tesla intègre en standard quantité d'équipements, comme l'Autopilot, l'écran de 15", la connectivité complète, l'accès au réseau de SuperChargers, la carte-clef qui fait office de carte de recharge (sans commissions !)...
Ces prochaines semaines, la gamme devrait continuer d'évoluer, avec l'arrivée d'un écran de 16" (QHD) sur l'ensemble de la gamme Premium, sans doute une nouvelle batterie et la disponibilité en Europe des version 6 et 7 places. A noter également que Tesla a lancé une garantie de 5 ans kilométrage illimité en Australie et Nouvelle Zélande, ce qui pourrait rassurer les acheteurs d'occasion ces prochaines années.
Le communiqué de presse
Le Model Y le plus abordable est désormais disponible avec une autonomie encore plus grande
Paris, le 9 janvier 2026 - En octobre dernier, Tesla lançait en France son Model Y le plus abordable à ce jour.
Tesla annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle version de son SUV le plus vendu : le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion.
Le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion offre une autonomie de 657 km WLTP et est disponible à partir de 44 990€ en France, pour un rapport prix/prestation/autonomie ultra compétitif dans la catégorie des SUV intermédiaires familiaux.
Une autonomie maximale pour un coût minimal
Avec une faible consommation d'énergie de 12,7 kWh/100 km et une capacité de recharge élevée de 175kW, cette nouveauté dans la gamme Model Y Standard garantit une facilité de déplacement à un coût minimal.
Avec un accès à plus de 20 000 Superchargeurs à travers l'Europe, dont plus de 3 600 en France, et à des tarifs de recharge parmi les moins élevés de la région, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion permet d'effectuer des longs trajets en toute tranquillité à des coûts énergétiques plus que raisonnables. Récupérez jusqu'à 260 km d'autonomie grâce à une pause de recharge rapide de 15 minutes, soit juste assez de temps pour changer bébé ou promener le chien.
Toutes les fonctions principales de Tesla sont incluses
Comme tous les véhicules Tesla, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion est livré de série avec un large éventail de fonctionnalités, comme l'accès au véhicule à distance via l'application mobile, un Planificateur de voyage avec disponibilité en temps réel des Superchargeurs, ainsi qu'une variété d'options de divertissement et de jeux. La Clé sur téléphone, la Climatisation à distance, le Mode Sentinelle, le Mode Chien et toutes les fonctionnalités emblématiques de Tesla sont incluses.
Offrant une expérience logicielle inégalée comme tous les véhicules Tesla, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion bénéficie de mises à jour à distance qui améliorent en permanence le véhicule, introduisant de nouvelles fonctionnalités et améliorant celles existantes, sans frais supplémentaires. Ce modèle est également équipé de série de l'Autopilot et dispose du matériel nécessaire pour la Conduite automatique (supervisée), qui sera activée à distance sur les véhicules concernés une fois l'approbation des autorités locales obtenue.
Comme pour le Model Y Standard Propulsion, le coût total de possession a été placé au centre de la conception de cette nouvelle version. Grâce à sa faible consommation d'énergie, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion offre les coûts d'exploitation parmi les plus bas de sa catégorie, en particulier si l'on ajoute à cela ses faibles besoins en matière d'entretien.
Une prouesse rendue possible grâce à l'expérience d'ingénierie acquise par Tesla à travers la fabrication et l'entretien de plus de 7 millions de véhicules dans le monde.
Désormais disponible en France à un prix de 44 990€
Fabriqué en Europe pour l'Europe au sein de la Tesla Gigafactory de Berlin-Brandenburg, le Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion est désormais disponible à la commande en France à un prix de 44 990€.
Vous pouvez passer commande en ligne en quelques minutes, grâce à un processus pratique et facile.
Les livraisons débuteront en février 2026.
Gamme Model Y disponible en France dès aujourd'hui :
• Model Y Standard Propulsion – 39 990€
• Model Y Standard Grande Autonomie Propulsion – 44 990€
Model Y Premium
• Grande Autonomie, Propulsion – 46 990€
• Grande Autonomie, Transmission intégrale – 52 990€
• Model Y Performance – 61 990€
