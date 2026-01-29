BYD met à jour l'Œil de Dieu sur 2,3 millions de ses voitures, mais c'est quoi ce truc ?

On en dit quoi ?



BYD, comme toutes les autres marques chinoises, avance de plus en plus vite. Selon la marque, plus de 5 000 ingénieurs travaillent sur le sujet, et le constructeur prévoit d'investir 14,3 milliards de dollars de plus dans les technologies de conduite intelligente. C'est infernal de voir que chez nous, en Europe, nos voitures sont encore bridées alors que la technologie existe, et qu'elle est probablement plus sûre et sécurisante que la conduite classique. La Dolphin ou la Seal pourraient théoriquement en profiter, mais il faudra encore attendre, attendre, attendre... et attendre encore.