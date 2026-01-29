BYD met à jour l'Œil de Dieu sur 2,3 millions de ses voitures, mais c'est quoi ce truc ?
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois vient de lancer la version 5.0 de son système d'aide à la conduite, qui répond au nom très sobre de
BYD vient donc d'annoncer le déploiement de God's Eye 5.0, la dernière version de son système d'aide à la conduite. Les chiffres sont assez parlants : 2,3 millions de véhicules équipés en Chine, et plus de 160 millions de kilomètres parcourus chaque jour avec cette fonction activée. Le système utilise l'apprentissage profond pour gérer le freinage d'urgence automatique, la direction d'urgence, la détection de piétons et d'enfants, et fonctionne même dans les tunnels avec une faible visibilité.
BYD propose son système en trois déclinaisons. God's Eye C, la version d'entrée de gamme qui utilise 12 caméras, 5 radars millimétriques et 12 capteurs ultrasoniques pour une puissance de calcul de 100 TOPS. God's Eye B ajoute un LiDAR et grimpe à 300 TOPS. God's Eye A, réservé aux modèles premium comme la Yangwang U9, pousse, elle, le bouchon jusqu'à 600 TOPS avec trois LiDAR. Le tout est proposé gratuitement sur l'ensemble de la gamme, là où Tesla impose désormais un abonnement mensuel de 100 dollars. Précisons quand même qu'on parle toujours, pour BYD, de conduite autonome supervisée, le conducteur doit toujours pouvoir prendre la main sur le volant.
Sauf que voilà, nous, petits clients européens, nous allons devoir attendre encore un peu. La Dolphin, qui est bien vendue en Europe, fait partie des modèles parfaitement compatibles. Sauf que vous le savez, l'activation des fonctionnalités de ce type dépend des réglementations locales, et l'Union européenne impose toujours des règles strictes sur la conduite assistée. La conduite en ville sans intervention n'est pas encore possible. Quand ça sera possible, BYD pourra les débloquer via des mises à jour OTA, mais aucune date n'est avancée, et on risque de devoir attendre encore quelques années hélas.
BYD, comme toutes les autres marques chinoises, avance de plus en plus vite. Selon la marque, plus de 5 000 ingénieurs travaillent sur le sujet, et le constructeur prévoit d'investir 14,3 milliards de dollars de plus dans les technologies de conduite intelligente. C'est infernal de voir que chez nous, en Europe, nos voitures sont encore bridées alors que la technologie existe, et qu'elle est probablement plus sûre et sécurisante que la conduite classique. La Dolphin ou la Seal pourraient théoriquement en profiter, mais il faudra encore attendre, attendre, attendre... et attendre encore.
