BYD triple ses ventes en Europe et se rapproche de Tesla
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois BYD affiche une croissance de 276 % sur les onze premiers mois de l'année en Europe. Avec plus de 21 000 véhicules écoulés en novembre, la marque grignote du terrain face à la concurrence et s'impose comme un acteur majeur du marché électrique sur notre continent.
Les chiffres publiés par l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, confirment la montée en puissance de BYD sur le Vieux Continent. En novembre, le constructeur chinois a enregistré 16 158 immatriculations dans l'Union européenne, contre 4 821 un an plus tôt. En incluant le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein, les ventes ont plus que triplé pour atteindre 21 133 véhicules.
Sur les onze premiers mois de 2025, BYD a écoulé 159 869 véhicules en Europe, affichant une croissance de 276 %. C'est évidemment bien loin des 3 263 542 véhicules de Volkswagen, mais le rythme de progression est sans commune mesure avec les 4,6 % de croissance du géant allemand. À titre de comparaison, Tesla a vendu 203 382 véhicules sur la même période, mais avec des ventes en recul de 28 %.
BYD profite notamment du succès de son Seal U, un SUV hybride rechargeable qui domine les ventes de sa catégorie en Europe avec 63 127 unités écoulées depuis janvier. Ce modèle à lui seul représente une bonne partie de la progression de la marque, et montre une partie de la stratégie de BYD : proposer des véhicules électriques et hybrides à des prix compétitifs.
La marque chinoise a vu sa part de marché passer de 0,6 % à 2 % en un an, se rapprochant désormais des 2,1 % de Tesla. L'écart entre les deux constructeurs se réduit mois après mois, même s'il est toujours difficile de comparer une marque qui ne vend que des véhicules électriques, Tesla, et une marque qui produit aussi des hybrides.
Le contexte général reste favorable aux véhicules électriques. Selon l'ACEA, les ventes de voitures 100 % électriques ont progressé de 44 % en novembre dans l'Union européenne. Les hybrides rechargeables affichent également une hausse de 38 %. Le marché automobile européen dans son ensemble a progressé de 2,1 % en novembre, avec 887 491 immatriculations.
L'Allemagne tire le marché vers le haut avec une progression de 2,5 %, alors que la France recule légèrement de 0,3 % et que l'Italie stagne. Dans ce contexte, BYD tire clairement son épingle du jeu en surfant sur la demande croissante pour les véhicules électrifiés.
Il faut bien constater que BYD s'installe durablement en Europe. La marque chinoise n'est plus un outsider, mais un concurrent sérieux pour les constructeurs bien établis. Reste à voir comment les constructeurs européens, mais aussi Tesla, vont réagir face à cette offensive.
Une croissance spectaculaire
Les chiffres publiés par l'ACEA, l'association des constructeurs automobiles européens, confirment la montée en puissance de BYD sur le Vieux Continent. En novembre, le constructeur chinois a enregistré 16 158 immatriculations dans l'Union européenne, contre 4 821 un an plus tôt. En incluant le Royaume-Uni, la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein, les ventes ont plus que triplé pour atteindre 21 133 véhicules.
Sur les onze premiers mois de 2025, BYD a écoulé 159 869 véhicules en Europe, affichant une croissance de 276 %. C'est évidemment bien loin des 3 263 542 véhicules de Volkswagen, mais le rythme de progression est sans commune mesure avec les 4,6 % de croissance du géant allemand. À titre de comparaison, Tesla a vendu 203 382 véhicules sur la même période, mais avec des ventes en recul de 28 %.
Le Seal U en tête des ventes
BYD profite notamment du succès de son Seal U, un SUV hybride rechargeable qui domine les ventes de sa catégorie en Europe avec 63 127 unités écoulées depuis janvier. Ce modèle à lui seul représente une bonne partie de la progression de la marque, et montre une partie de la stratégie de BYD : proposer des véhicules électriques et hybrides à des prix compétitifs.
La marque chinoise a vu sa part de marché passer de 0,6 % à 2 % en un an, se rapprochant désormais des 2,1 % de Tesla. L'écart entre les deux constructeurs se réduit mois après mois, même s'il est toujours difficile de comparer une marque qui ne vend que des véhicules électriques, Tesla, et une marque qui produit aussi des hybrides.
Un marché électrique en croissance
Le contexte général reste favorable aux véhicules électriques. Selon l'ACEA, les ventes de voitures 100 % électriques ont progressé de 44 % en novembre dans l'Union européenne. Les hybrides rechargeables affichent également une hausse de 38 %. Le marché automobile européen dans son ensemble a progressé de 2,1 % en novembre, avec 887 491 immatriculations.
L'Allemagne tire le marché vers le haut avec une progression de 2,5 %, alors que la France recule légèrement de 0,3 % et que l'Italie stagne. Dans ce contexte, BYD tire clairement son épingle du jeu en surfant sur la demande croissante pour les véhicules électrifiés.
On en dit quoi ?
Il faut bien constater que BYD s'installe durablement en Europe. La marque chinoise n'est plus un outsider, mais un concurrent sérieux pour les constructeurs bien établis. Reste à voir comment les constructeurs européens, mais aussi Tesla, vont réagir face à cette offensive.