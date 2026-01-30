Un robotaxi Waymo renverse un enfant, mais vous n'auriez probablement pas fait mieux

On en dit quoi ?



C'est un accident, c'est grave, et c'est normal que ça fasse réagir. Sauf que si on regarde froidement les faits, le système a mieux réagi que ne l'aurait fait un humain dans les mêmes conditions. Le vrai souci pour Waymo, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est l'accumulation : un enfant percuté ici, des bus scolaires grillés là-bas, c'est compliqué en terme d'image. Mais il serait dommage que ce type d'accident freine une technologie qui justement, doit aussi permettre de rendre les routes plus sûres.