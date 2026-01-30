Un robotaxi Waymo renverse un enfant, mais vous n'auriez probablement pas fait mieux
Par Vincent Lautier - Publié le
Un robotaxi Waymo a renversé un enfant devant une école de Santa Monica. Dans la foulée, le régulateur américain de la sécurité routière a ouvert une enquête. Mais les données montrent que la voiture a probablement mieux réagi qu'un humain.
Le 23 janvier dernier, vers 7h40 du matin, un véhicule Waymo roule près de la Grant Elementary School, à Santa Monica. C'est l'heure où les enfants sont déposés à l'école. Il y en a bien sûr partout, avec des SUV garés en double file, le bazar habituel devant une école. Un enfant surgit en courant de derrière un SUV garé et traverse la rue sans prévenir. Le robotaxi le percute.
Dans les détails, et après analyse, le véhicule roulait à quelque 27 km/h, sous la limite de 40 km/h en zone scolaire. Le logiciel de conduite autonome du véhicule a détecté l'enfant dès qu'il a commencé à apparaître derrière le SUV, a freiné fort, et réduit sa vitesse à moins de 10 km/h avant le contact. L'enfant s'est relevé tout de suite et a marché jusqu'au trottoir. Blessures mineures. Waymo a appelé les secours et signalé l'incident à la NHTSA, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, dans la foulée. Selon l'entreprise, un conducteur humain attentif aurait probablement percuté l'enfant à quelque 22 km/h, soit plus du double. C'est d'ailleurs un scénario classique d'accident piéton : un enfant qui surgit de derrière un véhicule garé, c'est quasiment impossible à anticiper complètement, humain ou pas.
Le problème, c'est le timing. Le même jour, le NTSB (l'équivalent du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport aux États-Unis) a ouvert une enquête sur les robotaxis Waymo qui ont grillé des bus scolaires à l'arrêt au moins 19 fois à Austin, au Texas, depuis la rentrée. En décembre, Waymo avait déjà rappelé plus de 3 000 véhicules pour corriger ce bug. Bref, ça fait beaucoup en très peu de temps. Du coup, la NHTSA a ouvert une enquête sur le comportement de ces véhicules en zones scolaires, et le Sénat américain a programmé une audition le 4 février avec Mauricio Peña, le directeur sécurité de Waymo.
Honnêtement, on ne peut pas dire ça, il faut garder la tête froide. Dans ce cas précis, la voiture a fait exactement ce qu'on attendait d'elle : détecter l'obstacle, freiner, réduire l'impact au minimum. Un enfant qui surgit d'un angle mort à quelques mètres, même le meilleur conducteur du monde ne l'évite hélas pas à tous les coups. La vraie question, c'est celle de la confiance : tant que ces véhicules accumulent les incidents médiatisés, même plutôt mineurs, l'opinion publique aura toujours du mal à les accepter.
C'est un accident, c'est grave, et c'est normal que ça fasse réagir. Sauf que si on regarde froidement les faits, le système a mieux réagi que ne l'aurait fait un humain dans les mêmes conditions. Le vrai souci pour Waymo, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est l'accumulation : un enfant percuté ici, des bus scolaires grillés là-bas, c'est compliqué en terme d'image. Mais il serait dommage que ce type d'accident freine une technologie qui justement, doit aussi permettre de rendre les routes plus sûres.
Qu'est ce qu'il s'est passé ?
Le 23 janvier dernier, vers 7h40 du matin, un véhicule Waymo roule près de la Grant Elementary School, à Santa Monica. C'est l'heure où les enfants sont déposés à l'école. Il y en a bien sûr partout, avec des SUV garés en double file, le bazar habituel devant une école. Un enfant surgit en courant de derrière un SUV garé et traverse la rue sans prévenir. Le robotaxi le percute.
Dans les détails, et après analyse, le véhicule roulait à quelque 27 km/h, sous la limite de 40 km/h en zone scolaire. Le logiciel de conduite autonome du véhicule a détecté l'enfant dès qu'il a commencé à apparaître derrière le SUV, a freiné fort, et réduit sa vitesse à moins de 10 km/h avant le contact. L'enfant s'est relevé tout de suite et a marché jusqu'au trottoir. Blessures mineures. Waymo a appelé les secours et signalé l'incident à la NHTSA, l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, dans la foulée. Selon l'entreprise, un conducteur humain attentif aurait probablement percuté l'enfant à quelque 22 km/h, soit plus du double. C'est d'ailleurs un scénario classique d'accident piéton : un enfant qui surgit de derrière un véhicule garé, c'est quasiment impossible à anticiper complètement, humain ou pas.
Un contexte qui n'aide pas Waymo
Le problème, c'est le timing. Le même jour, le NTSB (l'équivalent du Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport aux États-Unis) a ouvert une enquête sur les robotaxis Waymo qui ont grillé des bus scolaires à l'arrêt au moins 19 fois à Austin, au Texas, depuis la rentrée. En décembre, Waymo avait déjà rappelé plus de 3 000 véhicules pour corriger ce bug. Bref, ça fait beaucoup en très peu de temps. Du coup, la NHTSA a ouvert une enquête sur le comportement de ces véhicules en zones scolaires, et le Sénat américain a programmé une audition le 4 février avec Mauricio Peña, le directeur sécurité de Waymo.
Est-ce que ça remet en cause la conduite autonome ?
Honnêtement, on ne peut pas dire ça, il faut garder la tête froide. Dans ce cas précis, la voiture a fait exactement ce qu'on attendait d'elle : détecter l'obstacle, freiner, réduire l'impact au minimum. Un enfant qui surgit d'un angle mort à quelques mètres, même le meilleur conducteur du monde ne l'évite hélas pas à tous les coups. La vraie question, c'est celle de la confiance : tant que ces véhicules accumulent les incidents médiatisés, même plutôt mineurs, l'opinion publique aura toujours du mal à les accepter.
On en dit quoi ?
C'est un accident, c'est grave, et c'est normal que ça fasse réagir. Sauf que si on regarde froidement les faits, le système a mieux réagi que ne l'aurait fait un humain dans les mêmes conditions. Le vrai souci pour Waymo, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est l'accumulation : un enfant percuté ici, des bus scolaires grillés là-bas, c'est compliqué en terme d'image. Mais il serait dommage que ce type d'accident freine une technologie qui justement, doit aussi permettre de rendre les routes plus sûres.