Une simple panne de courant a suffi à bloquer les robotaxis d'une ville entière !

Une panne aux conséquences multiples

Waymo suspend son service

Nous avons temporairement suspendu nos services de course dans la baie de San Francisco en raison de la panne de courant généralisée,

Nos équipes travaillent activement en étroite coordination avec les autorités municipales et nous espérons rétablir le service rapidement

Qu'en penser ?



La panne est intervenue à un moment particulièrement chargé pour San Francisco, en pleine période festive, soulignant les vulnérabilités infrastructurelles de la ville. En dehors des robotaxis, les transports publics ont également été perturbés, et les autorités municipales ont appelé les résidents à éviter les déplacements non essentiels face aux carrefours plongés dans l’obscurité. Cette succession d’événements a relancé les discussions sur la fiabilité des systèmes autonomes en cas de crise, ainsi que sur la résilience des réseaux électriques urbains face à des incidents techniques majeurs.

Outre la coupure d’électricité,: les feux tricolores ont cessé de fonctionner, rendant les déplacements complexes et dangereux dans de nombreuses zones urbaines. Cette situation a eu un i, notamment ceux de Waymo, l’opérateur de robotaxis d’Alphabet.Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de nombreux véhicules autonomes immobilisés en plein milieu d’intersections, feux de détresse activés, obligeant les autres usagers à les contourner comme ils pouvaient.Vers 20 h ce samedi soir,. Dans un communiqué, la société a expliqué avoir pris cette décision en raison de la coupure d’électricité généralisée et des perturbations des feux de signalisation.a déclaré Suzanne Philion, porte-parole de Waymo, à plusieurs médias.Pourquoi un tel chaos ? Tout simplement, parce que la— qui considèrent les feux défaillants comme des stops à quatre voies — a posé des difficultés particulières dans ce contexte deétendu, leurs systèmes restant parfois bloqués en attente d’informations.