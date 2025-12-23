Une simple panne de courant a suffi à bloquer les robotaxis d'une ville entière !
Ce weekend il régnait comme une ambiance de fin du monde. En effet, un incendie s'est déclaré dans une sous-station électrique de Pacific Gas & Electric (PG&E). Malheureusement, celui-ci a provoqué une panne de courant majeure à San Francisco, plongeant des centaines de milliers de foyers et d’entreprises dans le noir. Selon plusieurs médias américains, l’incident a affecté près de 130 000 clients mais surtout un chaos total dans les rues.
Outre la coupure d’électricité, la panne a immédiatement bouleversé la circulation : les feux tricolores ont cessé de fonctionner, rendant les déplacements complexes et dangereux dans de nombreuses zones urbaines. Cette situation a eu un impact notable sur les services de mobilité automatisés, notamment ceux de Waymo, l’opérateur de robotaxis d’Alphabet.
Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de nombreux véhicules autonomes immobilisés en plein milieu d’intersections, feux de détresse activés, obligeant les autres usagers à les contourner comme ils pouvaient.
Vers 20 h ce samedi soir, Waymo a annoncé la suspension temporaire de son service de robotaxis dans toute la zone touchée par la panne. Dans un communiqué, la société a expliqué avoir pris cette décision en raison de la coupure d’électricité généralisée et des perturbations des feux de signalisation.
Pourquoi un tel chaos ? Tout simplement, parce que la conception des véhicules Waymo — qui considèrent les feux défaillants comme des stops à quatre voies — a posé des difficultés particulières dans ce contexte de blackout étendu, leurs systèmes restant parfois bloqués en attente d’informations.
La panne est intervenue à un moment particulièrement chargé pour San Francisco, en pleine période festive, soulignant les vulnérabilités infrastructurelles de la ville. En dehors des robotaxis, les transports publics ont également été perturbés, et les autorités municipales ont appelé les résidents à éviter les déplacements non essentiels face aux carrefours plongés dans l’obscurité. Cette succession d’événements a relancé les discussions sur la fiabilité des systèmes autonomes en cas de crise, ainsi que sur la résilience des réseaux électriques urbains face à des incidents techniques majeurs.
Une panne aux conséquences multiples
Waymo suspend son service
Nous avons temporairement suspendu nos services de course dans la baie de San Francisco en raison de la panne de courant généralisée,a déclaré Suzanne Philion, porte-parole de Waymo, à plusieurs médias.
Nos équipes travaillent activement en étroite coordination avec les autorités municipales et nous espérons rétablir le service rapidement.
Qu'en penser ?
