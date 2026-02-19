E.Leclerc lance ses offres de recharge pour véhicules électriques
E.Leclerc lance Charge E-Lec, son propre réseau de recharge pour voitures électriques. Avec des tarifs entre 0,25 et 0,45 euro le kWh, pas d'abonnement et du cagnottage sur la carte de fidélité, l'enseigne applique sa vieille recette des prix bas à la mobilité électrique.
Le fonctionnement est assez simple, et plutôt classique : vous téléchargez l'application Charge E-Lec, vous repérez le point de charge le plus proche sur le parking d'un magasin, et vous lancez la session depuis votre téléphone. L'appli gère tout le reste, géolocalisation, suivi de la consommation, historique et factures. Pas d'abonnement, pas de frais d'adhésion, vous payez uniquement les kilowattheures consommés. Le réseau compte déjà 3 000 points répartis un peu partout en France, et l'enseigne vise les 10 000 avant 2030.
Côté tarifs, trois niveaux de puissance sont proposés : jusqu'à 22 kW, de 22 à 99 kW, et au-delà de 100 kW. Les prix vont de 0,25 euro le kWh en charge lente à 0,45 euro en rapide. Concrètement, ça donne entre 4,50 et 8 euros pour 100 kilomètres. Et chaque session génère des Tickets E.Leclerc crédités sur la carte de fidélité, qui viennent ensuite réduire le montant des courses. Les magasins peuvent d'ailleurs lancer leurs propres opérations promotionnelles, un peu comme l'enseigne le fait déjà avec le carburant à prix coûtant.
E.Leclerc n'est pas seul sur le créneau. Lidl propose la charge à 0,39 euro le kWh avec des puissances qui montent jusqu'à 360 kW. Le groupe Mulliez a créé "Le Plein", une marque commune à Auchan, Decathlon et Leroy Merlin, et n'oublions pas Carrefour, qui propose carrément une heure de recharge gratuite par jour sur ses bornes à 22 kW, ce qui est bien pratique si vous avez un Carrefour équipé pas loin de chez vous.
Les supermarchés se tirent un peu la bourre pour recharger nos voitures, mais on ne va pas se plaindre. Le cagnottage est une bonne idée, les prix eux dépendent vraiment de la vitesse de charge. Mais dans tous les cas, pouvoir brancher sa voiture pendant les courses sans abonnement, c'est bien, surtout si vous ne pouvez pas charger à domicile (comme c'est mon cas).
