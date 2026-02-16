Voiture électrique aux États-Unis : Trump coupe les aides et le marché s'effondre

On en dit quoi ?



C'est un tableau assez curieux. Les acheteurs ne veulent plus de voitures électriques, à cause de la fin des aides et des prix trop élevés, mais le marché de la voiture autonome électrique est au beau fixe. Qu'est-ce que ça veut dire au fond ? Est-ce qu'on est sur un marché qui fait un énorme pas en arrière, ou au contraire une nouvelle étape, où finalement, les gens sont ok pour utiliser massivement des taxis autonomes, ne plus être propriétaires de leurs véhicules, et utiliser des voitures partagées, sans chauffeur ? Étonnant sur un marché comme les US, où la voiture particulière est reine. Il faudra voir si le marché de la vente de voitures thermiques croît fort dans les années à venir, pour mieux comprendre cette tendance.