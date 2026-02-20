Une nouvelle Polestar 2, une Polestar 4 Break et un SUV compact en préparation

Une Polestar 4 plus habitable

fastback

Une nouvelle Polestar 2

Polestar 7 : le SUV compact

Polestar 5 pour cet été !

On en pense quoi ?



Polestar est une marque 100% électrique qui a fait l'effort de développer des plateformes optimisées, en prenant soin de proposer tous les attributs modernes des VE, comme la One-Pédale, les frunks, et un bon espace à bord, mais aussi une excellente connectivité (Apple CarKey, CarPlay, Android Automotive...). Ce sont aujourd'hui les concurrents les plus sérieux de Tesla, et même d'un certain premium allemand.



Avec un design plaisant et des gênes sportifs, la marque mériterait bien plus de succès en Europe. Problème, Polestar manque encore un peu de notoriété face à Audi ou Mercedes, et peine à se montrer vraiment concurrentiel sur le plan de la recharge (pas de 800V et des temps de charge modestes) Mais tout ça devrait changer ces prochaines années... on l'espère !

Mais ce n'est pas tout :et autres Audi E-Tron GT.Cette année,, et un coffre moins, ce qui permettrait de gagner en volume. L'actuelle version offre déjà 526L mais manque un peu d'espace en hauteur, c'est vrai.Il est probable que la marque lui offreface à Tesla -le coffre, notamment, n'était pas très grand (407L seulement).. Les moteurs sont puissants et la voiture est plus douce sur grand trajet, bien qu'un peu trop mole sur les petites routes face à l'américaine., qui est d'ailleurs dans la même maison (Geely, également propriétaire de Smart ou encore ZeekR) et qui devrait sans doute être renouvelé bientôt. Elle ne devrait pas arriver avant 2028, un peu dommage car il y a un vrai trou dans la gamme.Avec 5,09m de long et un tarif dépassant probablement les 100 000€/CHF, elle proposera. Toute la question est de savoir si une jeune marque saura se montrer suffisamment convaincante aux yeux des acheteurs, surtout à ce segment de prix !