Une nouvelle Polestar 2, une Polestar 4 Break et un SUV compact en préparation
Par Didier Pulicani - Publié le
Même si les ventes restent encore timides en Europe, la marque Polestar prévoit de lancer 4 nouveaux modèles d'ici 2028, donc une nouvelle Polestar 2, un SUV compact et une déclinaison break de la Polestar 4.
Mais ce n'est pas tout : cet été sort la Polestar 5, une concurrente des Tesla Model S, Porsche Taycan et autres Audi E-Tron GT.
Vous connaissez tous la Polestar 4 (voir notre test), l'un des best-seller de la marque, un crossover au look fastback qui a la particularité de ne pas proposer de lunette arrière.
Cette année, une déclinaison break devrait arriver dès l'été, avec (probablement) une vitre arrière, et un coffre moins
On notera qu'en ce moment, la Polestar 4 est en promo, autour de 50 000€/CHF pour la meilleure version (Long Range Single Motor).
La Polestar 2 est actuellement la moins chère de la gamme, concurrente de la Tesla Model 3.
Il est probable que la marque lui offre un nouveau look, un système plus avancé (proche de celui de la PS3 ou PS4) et sans doute un intérieur un peu plus optimisé face à Tesla -le coffre, notamment, n'était pas très grand (407L seulement).
Face à la Model 3, j'avais beaucoup aimé la garde au sol plus élevée que la Model 3, mais aussi son look et le confort de conduite. Les moteurs sont puissants et la voiture est plus douce sur grand trajet, bien qu'un peu trop mole sur les petites routes face à l'américaine.
La Polestar 7 viendra combler l'espace entre la Polestar 2 et les Polestar 3 et 4, qui sont de gros SUV/Crossover comparables au Tesla Model Y.
La Polerstar 7 pourrait donc s'apparenter à un EX40 3008, qui est d'ailleurs dans la même maison (Geely, également propriétaire de Smart ou encore ZeekR) et qui devrait sans doute être renouvelé bientôt. Elle ne devrait pas arriver avant 2028, un peu dommage car il y a un vrai trou dans la gamme.
Enfin, la Polestar 5 est toujours prévue pour cet été mais la grande berline sportive devrait rester sur un marché de niche.
Avec 5,09m de long et un tarif dépassant probablement les 100 000€/CHF, elle proposera une autonomie de 678km WLTP et près de 1000 chevaux (650kW sur 2 moteurs), ainsi qu'un 0 à 100 km/h en 3,2s.
Si les performances sont effectivement au rendez-vous, elle pourrait donner quelques sueurs à Porsche, Lucid, Audi et quelques rares constructeurs sur le segment. Toute la question est de savoir si une jeune marque saura se montrer suffisamment convaincante aux yeux des acheteurs, surtout à ce segment de prix !
Polestar est une marque 100% électrique qui a fait l'effort de développer des plateformes optimisées, en prenant soin de proposer tous les attributs modernes des VE, comme la One-Pédale, les frunks, et un bon espace à bord, mais aussi une excellente connectivité (Apple CarKey, CarPlay, Android Automotive...). Ce sont aujourd'hui les concurrents les plus sérieux de Tesla, et même d'un certain premium allemand.
Avec un design plaisant et des gênes sportifs, la marque mériterait bien plus de succès en Europe. Problème, Polestar manque encore un peu de notoriété face à Audi ou Mercedes, et peine à se montrer vraiment concurrentiel sur le plan de la recharge (pas de 800V et des temps de charge modestes) Mais tout ça devrait changer ces prochaines années... on l'espère !
Mais ce n'est pas tout : cet été sort la Polestar 5, une concurrente des Tesla Model S, Porsche Taycan et autres Audi E-Tron GT.
Une Polestar 4 plus habitable
Vous connaissez tous la Polestar 4 (voir notre test), l'un des best-seller de la marque, un crossover au look fastback qui a la particularité de ne pas proposer de lunette arrière.
Cette année, une déclinaison break devrait arriver dès l'été, avec (probablement) une vitre arrière, et un coffre moins
fastback, ce qui permettrait de gagner en volume. L'actuelle version offre déjà 526L mais manque un peu d'espace en hauteur, c'est vrai.
On notera qu'en ce moment, la Polestar 4 est en promo, autour de 50 000€/CHF pour la meilleure version (Long Range Single Motor).
Une nouvelle Polestar 2
La Polestar 2 est actuellement la moins chère de la gamme, concurrente de la Tesla Model 3.
Il est probable que la marque lui offre un nouveau look, un système plus avancé (proche de celui de la PS3 ou PS4) et sans doute un intérieur un peu plus optimisé face à Tesla -le coffre, notamment, n'était pas très grand (407L seulement).
Face à la Model 3, j'avais beaucoup aimé la garde au sol plus élevée que la Model 3, mais aussi son look et le confort de conduite. Les moteurs sont puissants et la voiture est plus douce sur grand trajet, bien qu'un peu trop mole sur les petites routes face à l'américaine.
Polestar 7 : le SUV compact
La Polestar 7 viendra combler l'espace entre la Polestar 2 et les Polestar 3 et 4, qui sont de gros SUV/Crossover comparables au Tesla Model Y.
La Polerstar 7 pourrait donc s'apparenter à un EX40 3008, qui est d'ailleurs dans la même maison (Geely, également propriétaire de Smart ou encore ZeekR) et qui devrait sans doute être renouvelé bientôt. Elle ne devrait pas arriver avant 2028, un peu dommage car il y a un vrai trou dans la gamme.
Polestar 5 pour cet été !
Enfin, la Polestar 5 est toujours prévue pour cet été mais la grande berline sportive devrait rester sur un marché de niche.
Avec 5,09m de long et un tarif dépassant probablement les 100 000€/CHF, elle proposera une autonomie de 678km WLTP et près de 1000 chevaux (650kW sur 2 moteurs), ainsi qu'un 0 à 100 km/h en 3,2s.
Si les performances sont effectivement au rendez-vous, elle pourrait donner quelques sueurs à Porsche, Lucid, Audi et quelques rares constructeurs sur le segment. Toute la question est de savoir si une jeune marque saura se montrer suffisamment convaincante aux yeux des acheteurs, surtout à ce segment de prix !
On en pense quoi ?
Polestar est une marque 100% électrique qui a fait l'effort de développer des plateformes optimisées, en prenant soin de proposer tous les attributs modernes des VE, comme la One-Pédale, les frunks, et un bon espace à bord, mais aussi une excellente connectivité (Apple CarKey, CarPlay, Android Automotive...). Ce sont aujourd'hui les concurrents les plus sérieux de Tesla, et même d'un certain premium allemand.
Avec un design plaisant et des gênes sportifs, la marque mériterait bien plus de succès en Europe. Problème, Polestar manque encore un peu de notoriété face à Audi ou Mercedes, et peine à se montrer vraiment concurrentiel sur le plan de la recharge (pas de 800V et des temps de charge modestes) Mais tout ça devrait changer ces prochaines années... on l'espère !