Mercedes VLS et VLE : un van électrique (vraiment) luxueux, mais à quel prix ?

Présenté en 2021, le concept car EQT préfigurait le VLE...

Voici comment Mercedes voyait l'intérieur du futur, il y a seulement 5 ans. Le monde, il a changé !

Le Mercedes EQV actuel qui peine à offrir 280 km en conditions réelles et charge lentement est dépassé techniquement.

Nouveau van pour une nouvelle vie automobile

Plus moderne, plus organique, plus aérodynamique, le design est une réussite.

Avoir des étoiles dans les yeux, littéralement.

Le hayon s'ouvre en deux parties, une nécessité dans les parkings.

Une approche tech un peu old school

Les ports USB-C abondent.

Le poste de pilotage propose 3 écrans, dont un pour le passager.

En espérant une version permettant d'avoir les sièges face à face.

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Mais ça faisait 12 ans que le fourgon premium parcourait les routes. La marque à l’étoile a donc décidé de le revoir intégralement. Dans la foulée, l’. Désormais, il y a deux appellations :pour les gens très fortunés (ou les entreprises de chauffeurs de maîtres) etpour les gens moins fortunés, mais fortunés quand même. Un choix qui n'est pas anodin.Ce genre de vans est prisés des compagnies de chauffeurs, y compris les taxi et les Uber. D'ailleurs, un des chauffeurs interrogés avait expliqué que les vans de ce type permettaient. Un marché qui commence à avoir le vent en poupe. Le Lexus LM est pile dans cette catégorie. Il n'est pas le seul et les constructeurs chinois en raffolent également.Il est donc. Et pour cela, le constructeur allemand a entièrement revu son modèle.On commence par unenommée délicatement(la version thermique reposera sur une plateforme différente).seront disponibles :(pour la version 4 roues motrices,et 650 Nm de couple) et(pour la version 2 roues motrices). L’architecture est forcément enet Mercedes vise uneavec la grosse batterie, pourCe qui, pour un tel parpaing, est excellent. Et parpaing, ce n’est pas peu dire, avec, c’est littéralement un éléphant dans un écrin de porcelaine.Les prix oscilleront entreet. Mais il y aura toujours moyen de gonfler la facture avec moultes options spécifiques par la suite.Littéralement, puisqu’il y en a partout : sur la calandre, dans les phares, sur les jantes. La calandre pleine est lumineuse. Les portes sont évidemment coulissantes., aidée par la découpe de fenêtre. Les feux arrière font le tour du hayon qui s’ouvre en 2 parties.Dans la version haut de gamme, les deux sièges du second rang bénéficient. Unpeut se, avec, pour chacune des parties,. La photo de présentation montre Carplay. Mouais… Il faudra voir les options de streaming disponibles. Le film F1 était cependant affiché. Mais n’avoir qu’Apple TV comme catalogue est léger. Autre anachronisme, les télécommandes intégrées dans les sièges qui rappellent les tablettes dans les appuie-têtes dans les années 2000. Il y a mêmeLe truc, c’est que tous ces gadgets n’impressionnent plus. On trouve la même chose dans unpour les massages et l’écran panoramique ne tardera pas à arriver ailleurs. On y a d’ailleurs déjà goûté dans laet dans les Tesla (bien qu’il soit plus petit). C’est clinquant mais ni magique, ni révolutionnaire.L’IA est de la partie, avecqui doit comprendre que vous avez froid ou être capable de proposer un itinéraire qui cumule aire de recharge et restauration., l’autonomie réelle et la flexibilité à l’usage seront à la hauteur. Surtout pour des véhicules destinés à des pros transportant des personnes qui courent surtout après le temps.Enfin,. Dès lors, c’est surtout la technologie électrique qui fait les beaux jours de la nouvelle CLA qui sera l’argument de poids sur un marché de l’utilitaire qui n’arrive pas encore à convaincre.