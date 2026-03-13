Mercedes VLS et VLE : un van électrique (vraiment) luxueux, mais à quel prix ?
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Le Classe V cède sa place au VLE et à une déclinaison luxe appelée VLS. Si la classe quitte le nom, elle ne quitte pas le concept. Un renouveau de fond en comble.
Le Classe V est la référence des vans de « luxe » : confort, silence et même du face-à-face pour que les passagers puissent se parler de tout comme de n’importe quoi.
Mais ça faisait 12 ans que le fourgon premium parcourait les routes. La marque à l’étoile a donc décidé de le revoir intégralement. Dans la foulée, l’EQV disparaît. Désormais, il y a deux appellations : VLS pour les gens très fortunés (ou les entreprises de chauffeurs de maîtres) et VLE pour les gens moins fortunés, mais fortunés quand même. Un choix qui n'est pas anodin.
Ce genre de vans est prisés des compagnies de chauffeurs, y compris les taxi et les Uber. D'ailleurs, un des chauffeurs interrogés avait expliqué que les vans de ce type permettaient une augmentation de 50 à 70 % du chiffre d'affaire global par rapport à une voiture classique. Un marché qui commence à avoir le vent en poupe. Le Lexus LM est pile dans cette catégorie. Il n'est pas le seul et les constructeurs chinois en raffolent également.
Il est donc logique de voir Mercedes préserver sa couronne garnie d'étoiles en renouvelant le best-seller de la catégorie. Et pour cela, le constructeur allemand a entièrement revu son modèle.
On commence par une nouvelle plateforme entièrement électrique nommée délicatement VAN.EA (la version thermique reposera sur une plateforme différente).
Deux capacités de batteries seront disponibles : 115 kWh (pour la version 4 roues motrices, 413 ch et 650 Nm de couple) et 87 kWh (pour la version 2 roues motrices). L’architecture est forcément en 800 V et Mercedes vise une autonomie WLTP de 700 km avec la grosse batterie, pour une recharge 0-80 % bouclée en 15 minutes.
Ce qui, pour un tel parpaing, est excellent. Et parpaing, ce n’est pas peu dire, avec 3200 kilos sur la balance, c’est littéralement un éléphant dans un écrin de porcelaine.
Les prix oscilleront entre 78 000 euros et 113 000 euros. Mais il y aura toujours moyen de gonfler la facture avec moultes options spécifiques par la suite.
Côté design extérieur, Mercedes nous met des étoiles plein les yeux. Littéralement, puisqu’il y en a partout : sur la calandre, dans les phares, sur les jantes. La calandre pleine est lumineuse. Les portes sont évidemment coulissantes.
La ligne est plus organique avec une ligne de toit qui plonge légèrement, aidée par la découpe de fenêtre. Les feux arrière font le tour du hayon qui s’ouvre en 2 parties.
L’intérêt d’un van ne réside pas dans son design, bien que le coup de crayon soit ici très réussi. C’est l’archétype de la prolongation de son salon sur la route.
Dans la version haut de gamme, les deux sièges du second rang bénéficient d’un repose-pied et d’une fonction massage. Un écran panoramique (escamotable) de 31,3 pouces en 8K peut se diviser en deux, avec, pour chacune des parties, une connexion audio bluetooth distincte. La photo de présentation montre Carplay. Mouais… Il faudra voir les options de streaming disponibles. Le film F1 était cependant affiché. Mais n’avoir qu’Apple TV comme catalogue est léger. Autre anachronisme, les télécommandes intégrées dans les sièges qui rappellent les tablettes dans les appuie-têtes dans les années 2000. Il y a même un petit frigo.
Le truc, c’est que tous ces gadgets n’impressionnent plus. On trouve la même chose dans un Xpeng G9 pour les massages et l’écran panoramique ne tardera pas à arriver ailleurs. On y a d’ailleurs déjà goûté dans la Série 7 de BMW et dans les Tesla (bien qu’il soit plus petit). C’est clinquant mais ni magique, ni révolutionnaire.
L’IA est de la partie, avec Gemini qui doit comprendre que vous avez froid ou être capable de proposer un itinéraire qui cumule aire de recharge et restauration.
Reste à voir si la stabilité du software, l’autonomie réelle et la flexibilité à l’usage seront à la hauteur. Surtout pour des véhicules destinés à des pros transportant des personnes qui courent surtout après le temps.
Enfin, les versions moins chères seront également en vente, dont un utilitaire. Dès lors, c’est surtout la technologie électrique qui fait les beaux jours de la nouvelle CLA qui sera l’argument de poids sur un marché de l’utilitaire qui n’arrive pas encore à convaincre.
Le Classe V est la référence des vans de « luxe » : confort, silence et même du face-à-face pour que les passagers puissent se parler de tout comme de n’importe quoi.
Mais ça faisait 12 ans que le fourgon premium parcourait les routes. La marque à l’étoile a donc décidé de le revoir intégralement. Dans la foulée, l’EQV disparaît. Désormais, il y a deux appellations : VLS pour les gens très fortunés (ou les entreprises de chauffeurs de maîtres) et VLE pour les gens moins fortunés, mais fortunés quand même. Un choix qui n'est pas anodin.
Ce genre de vans est prisés des compagnies de chauffeurs, y compris les taxi et les Uber. D'ailleurs, un des chauffeurs interrogés avait expliqué que les vans de ce type permettaient une augmentation de 50 à 70 % du chiffre d'affaire global par rapport à une voiture classique. Un marché qui commence à avoir le vent en poupe. Le Lexus LM est pile dans cette catégorie. Il n'est pas le seul et les constructeurs chinois en raffolent également.
Il est donc logique de voir Mercedes préserver sa couronne garnie d'étoiles en renouvelant le best-seller de la catégorie. Et pour cela, le constructeur allemand a entièrement revu son modèle.
Nouveau van pour une nouvelle vie automobile
On commence par une nouvelle plateforme entièrement électrique nommée délicatement VAN.EA (la version thermique reposera sur une plateforme différente).
Deux capacités de batteries seront disponibles : 115 kWh (pour la version 4 roues motrices, 413 ch et 650 Nm de couple) et 87 kWh (pour la version 2 roues motrices). L’architecture est forcément en 800 V et Mercedes vise une autonomie WLTP de 700 km avec la grosse batterie, pour une recharge 0-80 % bouclée en 15 minutes.
Ce qui, pour un tel parpaing, est excellent. Et parpaing, ce n’est pas peu dire, avec 3200 kilos sur la balance, c’est littéralement un éléphant dans un écrin de porcelaine.
Les prix oscilleront entre 78 000 euros et 113 000 euros. Mais il y aura toujours moyen de gonfler la facture avec moultes options spécifiques par la suite.
Côté design extérieur, Mercedes nous met des étoiles plein les yeux. Littéralement, puisqu’il y en a partout : sur la calandre, dans les phares, sur les jantes. La calandre pleine est lumineuse. Les portes sont évidemment coulissantes.
La ligne est plus organique avec une ligne de toit qui plonge légèrement, aidée par la découpe de fenêtre. Les feux arrière font le tour du hayon qui s’ouvre en 2 parties.
Une approche tech un peu old school
L’intérêt d’un van ne réside pas dans son design, bien que le coup de crayon soit ici très réussi. C’est l’archétype de la prolongation de son salon sur la route.
Dans la version haut de gamme, les deux sièges du second rang bénéficient d’un repose-pied et d’une fonction massage. Un écran panoramique (escamotable) de 31,3 pouces en 8K peut se diviser en deux, avec, pour chacune des parties, une connexion audio bluetooth distincte. La photo de présentation montre Carplay. Mouais… Il faudra voir les options de streaming disponibles. Le film F1 était cependant affiché. Mais n’avoir qu’Apple TV comme catalogue est léger. Autre anachronisme, les télécommandes intégrées dans les sièges qui rappellent les tablettes dans les appuie-têtes dans les années 2000. Il y a même un petit frigo.
Le truc, c’est que tous ces gadgets n’impressionnent plus. On trouve la même chose dans un Xpeng G9 pour les massages et l’écran panoramique ne tardera pas à arriver ailleurs. On y a d’ailleurs déjà goûté dans la Série 7 de BMW et dans les Tesla (bien qu’il soit plus petit). C’est clinquant mais ni magique, ni révolutionnaire.
L’IA est de la partie, avec Gemini qui doit comprendre que vous avez froid ou être capable de proposer un itinéraire qui cumule aire de recharge et restauration.
Reste à voir si la stabilité du software, l’autonomie réelle et la flexibilité à l’usage seront à la hauteur. Surtout pour des véhicules destinés à des pros transportant des personnes qui courent surtout après le temps.
Enfin, les versions moins chères seront également en vente, dont un utilitaire. Dès lors, c’est surtout la technologie électrique qui fait les beaux jours de la nouvelle CLA qui sera l’argument de poids sur un marché de l’utilitaire qui n’arrive pas encore à convaincre.