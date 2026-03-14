Honda abandonne deux voitures électriques à la veille de leur lancement, mais pourquoi ?
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Le projet Serie 0 de Honda est officiellement abandonné. Entre conjoncture économique, droit de douane, concurrence chinoise et ralentissement du marché, les signaux d’alerte ont découragé le constructeur japonais.
Il y a à peine 2 ans, au CES de Las Vegas de 2024, Honda présentait un van, un SUV et une berline rappelant une Lamborghini. Le tout sous le nom de code Serie 0, comme pour exprimer l’envie de repartir d’une feuille blanche.
L’idée était audacieuse, belle et d’une originalité que seul Honda est capable de sortir. De quoi lâcher un :
Mais à quelques semaines de la mise en production aux Etats-Unis, le constructeur japonais stoppe tout et l’annonce dans un communiqué.
La première raison est l’aveu de ne pas avoir été capable de s’adapter à l’évolution rapide du marché mondial.
La seconde évoque l’impact financier colossal et une perte de 15,5 milliards d’euros. La troisième indique que la Serie 0 et l’Acura RSX passent à la trappe, car Honda juge qu’ils ne sont plus adaptés au marché actuel. Comprenez : compétitifs face à la concurrence chinoise. Ce qui rejoint le premier point.
Les objectifs ont été revus à la baisse. Notamment parce que les leviers économiques (les ventes des véhicules actuels) ne permettent pas de rendre le projet Serie 0 viable.
Les nouveaux tarifs douaniers ont fatalement cassé le marché : l’augmentation des prix qu'ils ont engendré a tué la compétitivité tarifaire des véhicules.
Enfin, la direction s’estime responsable de cet échec et plusieurs dirigeants de Honda vont volontairement restituer 20 % de leur rémunération mensuelle pendant trois mois. Mais malgré ces pertes colossales, Honda a précisé qu'il ne toucherait pas aux dividendes prévus, utilisant ses réserves de fonds propres pour maintenir la confiance des investisseurs.
Le constructeur ne renonce pas à l'électrique pour autant. Il va "recalculer" sa trajectoire. Une conférence de presse est prévue en mai 2026 pour détailler le nouveau plan à moyen et long terme. On peut s'attendre à un focus renforcé sur l'hybride (plus rentable actuellement) ou sur des partenariats plus étroits (comme celui avec Nissan/Mitsubishi).
C'est dommage mais compréhensible. La conjoncture rend chaque projet encore plus risqué qu'auparavant.
Pourtant, Honda a tenté des choses. Malheureusement, entre une Honda-e mignonne mais à l'autonomie ridicule et un E:ny1 (voir notre essai) au nom aussi efficace que sa mise au point, le constructeur a joué avec les extrêmes, sans trouver le juste milieu.
Un juste milieu que s'est arraché la concurrence. Espérons que le futur portera chance au constructeur. Mais il va falloir cravacher pour rejoindre les meilleurs du marché.
Il y a à peine 2 ans, au CES de Las Vegas de 2024, Honda présentait un van, un SUV et une berline rappelant une Lamborghini. Le tout sous le nom de code Serie 0, comme pour exprimer l’envie de repartir d’une feuille blanche.
Honda repart à Zéro
L’idée était audacieuse, belle et d’une originalité que seul Honda est capable de sortir. De quoi lâcher un :
« un enfin, ils y vont ! »
Mais à quelques semaines de la mise en production aux Etats-Unis, le constructeur japonais stoppe tout et l’annonce dans un communiqué.
Des raison dures mais réelles
La première raison est l’aveu de ne pas avoir été capable de s’adapter à l’évolution rapide du marché mondial.
La seconde évoque l’impact financier colossal et une perte de 15,5 milliards d’euros. La troisième indique que la Serie 0 et l’Acura RSX passent à la trappe, car Honda juge qu’ils ne sont plus adaptés au marché actuel. Comprenez : compétitifs face à la concurrence chinoise. Ce qui rejoint le premier point.
Les objectifs ont été revus à la baisse. Notamment parce que les leviers économiques (les ventes des véhicules actuels) ne permettent pas de rendre le projet Serie 0 viable.
Les nouveaux tarifs douaniers ont fatalement cassé le marché : l’augmentation des prix qu'ils ont engendré a tué la compétitivité tarifaire des véhicules.
Enfin, la direction s’estime responsable de cet échec et plusieurs dirigeants de Honda vont volontairement restituer 20 % de leur rémunération mensuelle pendant trois mois. Mais malgré ces pertes colossales, Honda a précisé qu'il ne toucherait pas aux dividendes prévus, utilisant ses réserves de fonds propres pour maintenir la confiance des investisseurs.
Le constructeur ne renonce pas à l'électrique pour autant. Il va "recalculer" sa trajectoire. Une conférence de presse est prévue en mai 2026 pour détailler le nouveau plan à moyen et long terme. On peut s'attendre à un focus renforcé sur l'hybride (plus rentable actuellement) ou sur des partenariats plus étroits (comme celui avec Nissan/Mitsubishi).
C'est dommage mais compréhensible. La conjoncture rend chaque projet encore plus risqué qu'auparavant.
Pourtant, Honda a tenté des choses. Malheureusement, entre une Honda-e mignonne mais à l'autonomie ridicule et un E:ny1 (voir notre essai) au nom aussi efficace que sa mise au point, le constructeur a joué avec les extrêmes, sans trouver le juste milieu.
Un juste milieu que s'est arraché la concurrence. Espérons que le futur portera chance au constructeur. Mais il va falloir cravacher pour rejoindre les meilleurs du marché.