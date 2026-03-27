Frunk, One-pédale, V2L, CarKey, Qi2, LFP : c’est la révolution tech chez Škoda !

Frunk, One-pédale : enfin !

Enfin un (petit) frunk !

Qi2 et USB sur-puissant !

Enfin la clef sur smartphone !

V2L, Travel Assist 3.0…

Désormais, le constructeur peut enfin prétendre proposer, notamment face à Tesla, toujours leader du marché.dès que l'on relâche l'accélérateur. Le réglage s'effectue depuis le système d'infodivertissement ou via les palettes au volant précise le constructeur, mais il ne semble pas possible de le laisser actif par défaut.. On espère que l’accès sera rapide, et ne demandera pas un double déverrouillage via une poignée extérieure par exemple. Dommage que le volume soit si petit, impossible de mettre un sac ou même un chargeur mobile en plus des câbles !Autre nouveauté,(compatible avec l'iPhone 12 et modèles ultérieurs).. Après cette configuration initiale, l'utilisateur peut également partager l'accès avec d'autres personnes – par exemple des membres de la famille – via l'application Wallet (portefeuille) intégrée au smartphone. On peut enfin se passer de clef physique chez Skoda !via un adaptateur branché sur le port de recharge ou grâce à une prise 230 V intégrée au coffre, idéale pour le matériel de camping, les outils électriques ou les vélos à assistance électrique.. Le constructeur promet plus de précision et une meilleure collecte de données ainsi qu’un changement de voie plus efficace -espérons plus rapide. La voiture devrait être capable de se diriger vers la bande d’arrêt d’urgence en cas de problème.. Rappelons que ces cellules, issues de nouvelle ligne de production de batteries cell‑to‑pack de Mladá Boleslav, opérationnelle depuis fin février 2026,. En revanche, elles sont moins denses que le NMC, ce qui conduit à des véhicules un peu plus lourds.