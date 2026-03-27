Frunk, One-pédale, V2L, CarKey, Qi2, LFP : c’est la révolution tech chez Škoda !
Par Didier Pulicani - Publié le
Dépendant des technologies Volkswagen, le tchèque Škoda devait se plier aux contraintes de sa maison-mère, jusque là plutôt dans la moyenne basse du secteur, en matière de connectivité et d’optimisation de la plateforme électrique.
Désormais, le constructeur peut enfin prétendre proposer ce qui se fait de mieux dans le segment, en comblant ses principaux défauts, notamment face à Tesla, toujours leader du marché.
Parmi les critiques récurrentes autour de l’Enyaq ou encore du récent Elroq, que l’on avait testés ici, nous déplorions souvent l’absence de one-pédale, qui permet de se passer totalement du frein en ville.
Désormais, deux niveaux de récupération sont désormais proposés en mode B, permettant une décélération jusqu'à l'arrêt complet dès que l'on relâche l'accélérateur. Le réglage s'effectue depuis le système d'infodivertissement ou via les palettes au volant précise le constructeur, mais il ne semble pas possible de le laisser actif par défaut.
Autre reproche, l’absence totale de frunk sur l’ensemble de la gamme, obligeant les clients à ranger les câbles dans le coffre, ce qui rend leur accès compliqué quand on a beaucoup de bagages.
Les Elroq et Enyaq auront désormais un petit coffre avant de 21 litres sous le capot, équipé de vérins pour un accès facilité. On espère que l’accès sera rapide, et ne demandera pas un double déverrouillage via une poignée extérieure par exemple. Dommage que le volume soit si petit, impossible de mettre un sac ou même un chargeur mobile en plus des câbles !
Alors que je me plaignais que le nouveau MacBook Neo nécessite au moins 20W pour accepter de se recharger, la voiture proposera des ports USB‑C qui peuvent délivrer jusqu'à 45 W à l'avant comme à l'arrière.
Autre nouveauté, le dispositif Phone Box ventilé adopte le standard magnétique Qi2 pour la recharge sans fil jusqu'à 25 W (compatible avec l'iPhone 12 et modèles ultérieurs).
Pour la première fois, Škoda intègre une clé numérique à ses modèles et il s’agit d’ailleurs de la technologie CarKey d’Apple, déjà présente chez Audi depuis la nouvelle A6.
Une fois le smartphone appairé au véhicule et configuré via l'application MyŠkoda, il permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer la voiture. Après cette configuration initiale, l'utilisateur peut également partager l'accès avec d'autres personnes – par exemple des membres de la famille – via l'application Wallet (portefeuille) intégrée au smartphone. On peut enfin se passer de clef physique chez Skoda !
Si le V2L était a priori actif chez Volkswagen, impossible de trouver un adaptateur fiable jusque là pour sortir le courant via la prise Type 2.
Désormais, la fonction Vehicle‑to‑Load (V2L – charge bidirectionnelle) permet officiellement d'alimenter des équipements via un adaptateur branché sur le port de recharge ou grâce à une prise 230 V intégrée au coffre, idéale pour le matériel de camping, les outils électriques ou les vélos à assistance électrique.
Par ailleurs, Skoda fait évoluer sa conduite semi-autonome avec le Travel Assist 3.0 qui embarque une nouvelle génération de radars et de capteurs. Le constructeur promet plus de précision et une meilleure collecte de données ainsi qu’un changement de voie plus efficace -espérons plus rapide. La voiture devrait être capable de se diriger vers la bande d’arrêt d’urgence en cas de problème.
Enfin, les batteries LFP (Lithium‑Fer‑Phosphate) feront leur apparition avec le prochain millésime de Škoda Elroq 60. Rappelons que ces cellules, issues de nouvelle ligne de production de batteries cell‑to‑pack de Mladá Boleslav, opérationnelle depuis fin février 2026, permettent une charge à 100% quotidienne et offrent une meilleure durée de vie, tout en étant moins sujettes aux risques d’incendie. En revanche, elles sont moins denses que le NMC, ce qui conduit à des véhicules un peu plus lourds.
Désormais, le constructeur peut enfin prétendre proposer ce qui se fait de mieux dans le segment, en comblant ses principaux défauts, notamment face à Tesla, toujours leader du marché.
Frunk, One-pédale : enfin !
Parmi les critiques récurrentes autour de l’Enyaq ou encore du récent Elroq, que l’on avait testés ici, nous déplorions souvent l’absence de one-pédale, qui permet de se passer totalement du frein en ville.
Désormais, deux niveaux de récupération sont désormais proposés en mode B, permettant une décélération jusqu'à l'arrêt complet dès que l'on relâche l'accélérateur. Le réglage s'effectue depuis le système d'infodivertissement ou via les palettes au volant précise le constructeur, mais il ne semble pas possible de le laisser actif par défaut.
Enfin un (petit) frunk !
Autre reproche, l’absence totale de frunk sur l’ensemble de la gamme, obligeant les clients à ranger les câbles dans le coffre, ce qui rend leur accès compliqué quand on a beaucoup de bagages.
Les Elroq et Enyaq auront désormais un petit coffre avant de 21 litres sous le capot, équipé de vérins pour un accès facilité. On espère que l’accès sera rapide, et ne demandera pas un double déverrouillage via une poignée extérieure par exemple. Dommage que le volume soit si petit, impossible de mettre un sac ou même un chargeur mobile en plus des câbles !
Qi2 et USB sur-puissant !
Alors que je me plaignais que le nouveau MacBook Neo nécessite au moins 20W pour accepter de se recharger, la voiture proposera des ports USB‑C qui peuvent délivrer jusqu'à 45 W à l'avant comme à l'arrière.
Autre nouveauté, le dispositif Phone Box ventilé adopte le standard magnétique Qi2 pour la recharge sans fil jusqu'à 25 W (compatible avec l'iPhone 12 et modèles ultérieurs).
Enfin la clef sur smartphone !
Pour la première fois, Škoda intègre une clé numérique à ses modèles et il s’agit d’ailleurs de la technologie CarKey d’Apple, déjà présente chez Audi depuis la nouvelle A6.
Une fois le smartphone appairé au véhicule et configuré via l'application MyŠkoda, il permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer la voiture. Après cette configuration initiale, l'utilisateur peut également partager l'accès avec d'autres personnes – par exemple des membres de la famille – via l'application Wallet (portefeuille) intégrée au smartphone. On peut enfin se passer de clef physique chez Skoda !
V2L, Travel Assist 3.0…
Si le V2L était a priori actif chez Volkswagen, impossible de trouver un adaptateur fiable jusque là pour sortir le courant via la prise Type 2.
Désormais, la fonction Vehicle‑to‑Load (V2L – charge bidirectionnelle) permet officiellement d'alimenter des équipements via un adaptateur branché sur le port de recharge ou grâce à une prise 230 V intégrée au coffre, idéale pour le matériel de camping, les outils électriques ou les vélos à assistance électrique.
Par ailleurs, Skoda fait évoluer sa conduite semi-autonome avec le Travel Assist 3.0 qui embarque une nouvelle génération de radars et de capteurs. Le constructeur promet plus de précision et une meilleure collecte de données ainsi qu’un changement de voie plus efficace -espérons plus rapide. La voiture devrait être capable de se diriger vers la bande d’arrêt d’urgence en cas de problème.
Enfin, les batteries LFP (Lithium‑Fer‑Phosphate) feront leur apparition avec le prochain millésime de Škoda Elroq 60. Rappelons que ces cellules, issues de nouvelle ligne de production de batteries cell‑to‑pack de Mladá Boleslav, opérationnelle depuis fin février 2026, permettent une charge à 100% quotidienne et offrent une meilleure durée de vie, tout en étant moins sujettes aux risques d’incendie. En revanche, elles sont moins denses que le NMC, ce qui conduit à des véhicules un peu plus lourds.