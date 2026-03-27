Le groupe automobile Geely officialise son arrivée sur le marché français
Par Jérémy FDIDA - Publié le
Le géant chinois Geely accélère son offensive européenne en officialisant le lancement de ses propres marques sur le marché français dès le printemps 2026.
Déjà bien implanté en Europe par le biais de ses filiales Volvo, Polestar, Lotus, Link&Co ou encore Smart (mais à moitié), le géant automobile chinois Geely franchit une nouvelle étape et non des moindre en se lançant sur le marché français, avec une offensive structurée autour de deux entités distinctes.
Le groupe Geely a confirmé ce 26 mars 2026 son intention de s'implanter durablement dans l'Hexagone. Fini la stratégie de développement indirecte via des marques occidentales acquises au fil des années : le constructeur déploie désormais son propre écosystème.
Le coup d'envoi sera donné dès la fin du mois d'avril 2026 avec le lancement de la marque généraliste Geely Auto. Pour piloter cette introduction stratégique, le groupe a nommé Jenny Jin au poste de Directrice Générale de Geely France.
Après vingt ans à l'international au sein de l'entreprise, et ayant récemment dirigé les opérations au Royaume-Uni, Jenny Jin aura pour mission de positionner la marque sur un marché très concurrentiel. Le communiqué de presse souligne l'ambition de Geely : proposer une « vision renouvelée des voitures haut de gamme à un public plus large », en s'appuyant sur son écosystème technologique et un standard élevé de sécurité automobile.
Conçue pour concurrencer directement des constructeurs comme MG ou BYD, Geely Auto propose des motorisations hybrides rechargeables (PHEV) pour répondre aux différentes attentes des consommateurs européens.
Initialement programmée pour 2025, l'introduction de la marque haut de gamme Zeekr se concrétisera entre avril et juin 2026. Contrairement à d'autres marques du groupe, Zeekr s'appuiera sur son propre réseau de distribution, ciblant 25 à 30 concessions au lancement.
Geely bénéficie d'une vraie force de frappe via ses différents modèles et différentes marques. Mais encore faut-il que le public conservateur français accepte l'arrivée d'énièmes marques chinoises sur un marché déjà bien saturé.
Déjà bien implanté en Europe par le biais de ses filiales Volvo, Polestar, Lotus, Link&Co ou encore Smart (mais à moitié), le géant automobile chinois Geely franchit une nouvelle étape et non des moindre en se lançant sur le marché français, avec une offensive structurée autour de deux entités distinctes.
Le groupe Geely a confirmé ce 26 mars 2026 son intention de s'implanter durablement dans l'Hexagone. Fini la stratégie de développement indirecte via des marques occidentales acquises au fil des années : le constructeur déploie désormais son propre écosystème.
Une direction confiée à Jenny Jin pour le lancement de Geely Auto
Le coup d'envoi sera donné dès la fin du mois d'avril 2026 avec le lancement de la marque généraliste Geely Auto. Pour piloter cette introduction stratégique, le groupe a nommé Jenny Jin au poste de Directrice Générale de Geely France.
Après vingt ans à l'international au sein de l'entreprise, et ayant récemment dirigé les opérations au Royaume-Uni, Jenny Jin aura pour mission de positionner la marque sur un marché très concurrentiel. Le communiqué de presse souligne l'ambition de Geely : proposer une « vision renouvelée des voitures haut de gamme à un public plus large », en s'appuyant sur son écosystème technologique et un standard élevé de sécurité automobile.
Geely Auto : la marque généraliste multi-énergies (Fin avril 2026)
Conçue pour concurrencer directement des constructeurs comme MG ou BYD, Geely Auto propose des motorisations hybrides rechargeables (PHEV) pour répondre aux différentes attentes des consommateurs européens.
Zeekr : le positionnement premium (2e trimestre 2026)
Initialement programmée pour 2025, l'introduction de la marque haut de gamme Zeekr se concrétisera entre avril et juin 2026. Contrairement à d'autres marques du groupe, Zeekr s'appuiera sur son propre réseau de distribution, ciblant 25 à 30 concessions au lancement.
on en dit quoi ?
Geely bénéficie d'une vraie force de frappe via ses différents modèles et différentes marques. Mais encore faut-il que le public conservateur français accepte l'arrivée d'énièmes marques chinoises sur un marché déjà bien saturé.