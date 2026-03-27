Le groupe automobile Geely officialise son arrivée sur le marché français

Une direction confiée à Jenny Jin pour le lancement de Geely Auto

Geely Auto : la marque généraliste multi-énergies (Fin avril 2026)

La Xingyuan : petit prix, petit format et grosse autonomie

Zeekr : le positionnement premium (2e trimestre 2026)

La Zeekr X adopte un format hatchback très plébiscité chez nous.

on en dit quoi ?



Geely bénéficie d'une vraie force de frappe via ses différents modèles et différentes marques. Mais encore faut-il que le public conservateur français accepte l'arrivée d'énièmes marques chinoises sur un marché déjà bien saturé.

Déjà bien implanté en Europe par le biais de, le géant automobile chinoisfranchit une nouvelle étape et non des moindre en se lançant sur le marché français, avec une offensive structurée autour deLe groupe Geely a confirmé ce 26 mars 2026 son intention de s'implanter durablement dans l'Hexagone.acquises au fil des années : le constructeur déploie désormais son propre écosystème.Le coup d'envoi sera donné dès la fin du moisavec le. Pour piloter cette introduction stratégique, le groupe a nomméAprès vingt ans à l'international au sein de l'entreprise, et ayant récemment dirigé les opérations au Royaume-Uni,. Le communiqué de presse souligne l'ambition de Geely : proposer une « vision renouvelée des voitures haut de gamme à un public plus large », en s'appuyant sur sonet un standard élevé de sécurité automobile.Conçue pourdirectement des constructeurs commeou, Geely Auto propose des(PHEV) pour répondre aux différentes attentes desInitialement programmée pour 2025, l'introduction de la marque haut de gamme Zeekr se concrétisera. Contrairement à d'autres marques du groupe, Zeekr s'appuiera surde distribution,