Code promo Electra : 2 mois gratuits sur l'abonnement pour charger voiture électrique à 29cts/kwh !
Si vous faites souvent des grands trajets en voiture électrique, voici un bon plan pour charger rapidement et surtout pas cher !
-50% sur ta première charge avec le code
- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code
En effet, l'opérateur français Electra vient de baisser une nouvelle fois ses prix ! Désormais, il est possible de recharger sa voiture à seulement 29 centimes le kWh en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99/mois seulement !
Pour obtenir les meilleurs tarifs, le mieux est de passer par un abonnement sans engagement, qui peut être résilié à tout moment.
Electra propose actuellement deux formules :
Le premier s'adresse surtout aux gros rouleurs (plusieurs grands trajets par mois) ou à ceux qui n'ont pas de recharge à la maison, tandis que le second est parfaitement adapté aux recharges rapides plus ponctuelles (retours de week-end etc.)
En général, il sont rentables dès la seconde charge ! Vous pouvez donc les prendre uniquement pour les vacances ou pour un week-end.
Sachant que j'arrive à faire 300Km avec un seul plein sur ce modèle, cela revient à moins de 5€ les 100Km !
Et chez Electra, on peut même réserver sa borne un peu en avance, histoire de sécuriser sa place. Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.
Electra est un opérateur français, offrant un réseau hyper fiable déployé en Europe. Et comme tu peux le voir, c'est aussi l'un des moins cher du marché !
A retenir :
0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois
Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier, le coût de la charge passe ainsi de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) !
