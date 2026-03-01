Code promo Electra : 2 mois gratuits sur l'abonnement pour charger voiture électrique à 29cts/kwh !

Par Didier Pulicani - Publié le 1 mars 2026 à 15h55 - Bon Plan

-50% sur ta première charge avec le code MAC4EVER

- 2 mois gratuits pour l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

Electra - Stations de recharge Electra Sas Télécharger

0,29€/kWh et des abonnements à 1,99€/mois

• 9,99€/mois et 0,29€/kWh

• 1,99€/mois et 0,39€/kWh

Vous pouvez même bénéficier de 2 mois gratuits sur l'abonnement Electra+ avec le code MAC4EVERPLUS

de 30,50€ (50x0,61€) à 14,50€ (50x0,29€) ! Par exemple, pour charger de 0 à 100% une batterie de 50 kWh, comme sur la Mini Aceman que l'on a testée le week-end dernier , le coût de la charge passe ainsi

-50% sur ta première charge

Mieux encore, avec le code Mac4Ever , tu obtiens 50% sur ta première recharge, sur la formule classique (sans abonnement). Là encore, cela permet de tester le service à moindre frais.

En effet, l'opérateur français Electra vient de proposer des tarifs très compétitifs en charge rapide ! Et les abonnements démarrent à 1,99€/mois seulement ! Ils ont vraiment tout prévu ! On précisera que la plupart des stations utilisent des bornes Alpitronic, parmi les plus fiables du marché.